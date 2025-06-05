Зарядите гаджеты, запаситесь водой: непогода продлится до понедельника

Призываем вас быть осторожными и беречь себя и свое имущество:

не оставляйте на балконах и во дворах вещи, которые может унести ветер,

не оставляйте окна открытыми,

паркуйте машину как можно дальше от деревьев, которые могут сломаться,

не выходите на улицу без острой необходимости,

своевременно заряжайте мобильные устройства, так как во время ветра может нарушиться электроснабжение.

Куда обратиться за помощью:

Если ветер нанес ущерб, угрожающий здоровью и жизни, коммуникациям или общественному транспорту, звоните на национальную горячую линию 112!

Если вашему дому или двору нанесен значительный ущерб, позвоните на нашу круглосуточную горячую линию 8000 8989.

По менее срочным вопросам, пожалуйста, сообщите о них, создав запрос в мобильном приложении RNP, на портале e-parvaldnieks.lv или позвонив на информационную горячую линию 8900.

...Напомним, накануне синоптики предупредили: в четверг во многих районах Латвии ожидаются дожди, местами пройдут сильные дожди, а в Курземе будет мало осадков, прогнозируют синоптики.

Местами возможны разрушительные грозы с очень интенсивным дождем, наводнениями, крупнозерновым градом и штормовым ветром. Наибольший риск стихии прогнозируется во второй половине дня и вечером в Латгале.

В центральных и восточных краях страны действует объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии оранжевое предупреждение о возможной разрушительной грозе и наводнении.

Большую часть дня небо будет закрыто облаками, ожидается слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +16...+22 градуса, в некоторых районах на юго-востоке страны столбики термометров могут подняться до +25 градусов.

В Риге временами будут идти дожди, возможны ливни с грозами. Ветер - слабый переменного направления, воздух прогреется примерно до +20 градусов.