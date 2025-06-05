По его мнению, это был бы «слишком резкий удар», который Китай определенно не потерпит, но спорить с Китаем — «последнее, что нужно России прямо сейчас». Кроме того, можно ожидать, что применение ядерного оружия вызовет резкую реакцию со стороны западного мира, включая США.

Продолжая обосновывать, почему сейчас нелогично для России применять ядерное оружие в войне против Украины, Раев пояснил, что на самом деле нет ни одной цели, уничтожение которой ядерным ударом дало бы России огромное военное преимущество в этой войне. Например, полная бомбардировка Киева была бы непопулярна в самой России, к тому же украинские армейские силы достаточно децентрализованы. «Тогда следует провести, я не знаю, 50 небольших ядерных ударов. Ну, это уже перебор!» — оценил эксперт.

На просьбу прокомментировать подрыв опор Крымского моста, произошедший несколько дней назад, Раев признался, что это была феноменальная операция, в реализацию которой украинцы вложили «адский труд», добившись почти невероятного. «Боевые водолазы физически выходили на этот мост, доставляли взрывчатку с помощью подводных беспилотников, вручную закладывали эту взрывчатку на мост, и они проделывали эту операцию не знаю сколько раз. И надо понимать, что им нужно было нырнуть где-то за Крымом, доплыть до моста, заложить [взрывчатку] и вернуться. Это была адская работа, и люди, которые ее проделали, их мотивация и способности на самом высоком уровне», — считает Раев.

По его мнению, на дальнейший ход войны большое влияние окажет то, как Россия ответит Украине за атаки на ее стратегически важные объекты на прошлой неделе. Депутат оценил, что вероятность того, что Россия нанесет какой-то ответный удар, составляет 99%.

Как сообщалось, Украина в воскресенье нанесла удары беспилотниками по нескольким военным аэродромам в глубине российской территории, в том числе в Сибири, где базируются бомбардировщики. Атака была осуществлена ​​с российской территории — беспилотники запускались с грузовиков. Пострадал 41 самолет, в том числе А-50, Ту-95 и Ту-22 М3, сообщили источники в Службе безопасности Украины (СБУ).

В воскресенье вечером СБУ сообщила, что в ходе операции «Паутина» были поражены 34% российских стратегических авианосцев крылатых ракет.

Во вторник Украина сообщила, что в результате новой спецоперации под водой были подорваны опоры Крымского моста, в результате чего мост сейчас находится в аварийном состоянии. «Операция длилась несколько месяцев. Сотрудники СБУ минировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди мирного населения, в 4:44 утра сработала первая бомба», — говорится в сообщении СБУ.

«Опорные столбы, находящиеся ниже уровня воды, серьезно повреждены — этому способствовало применение 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Фактически мост находится в аварийном состоянии», — заявили в СБУ.

