Выборы в самоуправления, на которые вы без сомнения пойдете, уже послезавтра, в субботу. Это основной день голосования. А сегодня — последнее перед выборами пленарное заседание Сейма. Главная трибуна страны. Когда, если не сегодня, делать с нее громкие декларации? Сегодня было так громко, что дошло до криков и полицейских в зале заседания.

Утро в Сейме началось с предложения изменить повестку. Национальное объединение и «Объединенный список» предложили внести на рассмотрение «Декларацию о прекращении последствий русификации», обязывающую государство разработать план по ограничению использования русского языка в общественном пространстве.

«Многие, кто приехал во времена СССР, продолжают настаивать, чтобы с ними говорили по-русски, как в советские времена. Государство и предприниматели поддаются этому давлению. Страдает латышский язык. Знание русского языка требуют от молодых врачей, полицейских, продавцов. В результате многие молодые люди не могут найти работу и уезжают. А финансирование вещания на русском лишь усугубляет ситуацию», — заявил депутат Эдвинс Шноре (Нацблок).

Выступить против декларации попытался депутат Алексей Росликов («Стабильности!»). Его речь на русском языке вызвала возмущение коллег.

«Без нас, без русскоязычных у вас не будет никакого будущего. Мы — половина государства. Каждый день мы делаем вклад в развитие страны, а вы лишь ограничиваете», — заявил он, после чего был прерван председателем Сейма.

Дайга Миериня (СЗК) объявила перерыв, а затем, ссылаясь на нарушение регламента, поставила на голосование вопрос об удалении Росликова из зала. Депутаты поддержали исключение на одно заседание.

«Один человек — не судья. В Сейме есть Комиссия по мандатам, этике и обращениям, куда может обратиться любой депутат», — отметила Миериня.

Текст декларации был передан в комиссию по образованию. Правящие партии не голосовали за ее включение в повестку. По мнению главы фракции «Новое Единство» Эдмунда Юревицса, документ требует доработки и не должен быть направлен против нацменьшинств, а исключительно в поддержку латышского языка.

«Это — декларация, позиция. Это не означает, что что-то кому-то запрещают. В документе записано, что наш латышский язык нужно сохранить», — подчеркнул Андрис Кулбергс («Объединенный список»).

«У нас первый квартал — минус 800 миллионов. Люди уезжают. Инвестиции падают. А тут начинается идеологическая резня. Нам нужно объединяться, развивать страну», — отметил Эдмундс Зивтиньш («Латвия на первом месте»).

Когда именно комиссия рассмотрит декларацию — пока неизвестно. Однако многие депутаты уже признали: свое предвыборное дело она сделала.