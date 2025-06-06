Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

В Сейм вызывали полицию: как проходило обсуждение скандальной декларации об устранении последствий русификации (9)

Редакция PRESS 6 июня, 2025 11:24

Выбор редакции 9 комментариев

LETA

В канун муниципальных выборов Национальное объединение попыталось вынести на рассмотрение Сейма декларацию, направленную на ограничение русского языка в публичной среде. Документ, по словам авторов, должен был стать юридической основой для масштабных шагов по устранению последствий русификации. Большинство депутатов поддерживать декларацию в таком виде отказались, но дискуссии были жаркими — пришлось вызывать полицию, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Выборы в самоуправления, на которые вы без сомнения пойдете, уже послезавтра, в субботу. Это основной день голосования. А сегодня — последнее перед выборами пленарное заседание Сейма. Главная трибуна страны. Когда, если не сегодня, делать с нее громкие декларации? Сегодня было так громко, что дошло до криков и полицейских в зале заседания.

Утро в Сейме началось с предложения изменить повестку. Национальное объединение и «Объединенный список» предложили внести на рассмотрение «Декларацию о прекращении последствий русификации», обязывающую государство разработать план по ограничению использования русского языка в общественном пространстве.

«Многие, кто приехал во времена СССР, продолжают настаивать, чтобы с ними говорили по-русски, как в советские времена. Государство и предприниматели поддаются этому давлению. Страдает латышский язык. Знание русского языка требуют от молодых врачей, полицейских, продавцов. В результате многие молодые люди не могут найти работу и уезжают. А финансирование вещания на русском лишь усугубляет ситуацию», — заявил депутат Эдвинс Шноре (Нацблок).

Выступить против декларации попытался депутат Алексей Росликов («Стабильности!»). Его речь на русском языке вызвала возмущение коллег.

«Без нас, без русскоязычных у вас не будет никакого будущего. Мы — половина государства. Каждый день мы делаем вклад в развитие страны, а вы лишь ограничиваете», — заявил он, после чего был прерван председателем Сейма.

Дайга Миериня (СЗК) объявила перерыв, а затем, ссылаясь на нарушение регламента, поставила на голосование вопрос об удалении Росликова из зала. Депутаты поддержали исключение на одно заседание.

«Один человек — не судья. В Сейме есть Комиссия по мандатам, этике и обращениям, куда может обратиться любой депутат», — отметила Миериня.

Текст декларации был передан в комиссию по образованию. Правящие партии не голосовали за ее включение в повестку. По мнению главы фракции «Новое Единство» Эдмунда Юревицса, документ требует доработки и не должен быть направлен против нацменьшинств, а исключительно в поддержку латышского языка.

«Это — декларация, позиция. Это не означает, что что-то кому-то запрещают. В документе записано, что наш латышский язык нужно сохранить», — подчеркнул Андрис Кулбергс («Объединенный список»).

«У нас первый квартал — минус 800 миллионов. Люди уезжают. Инвестиции падают. А тут начинается идеологическая резня. Нам нужно объединяться, развивать страну», — отметил Эдмундс Зивтиньш («Латвия на первом месте»).

Когда именно комиссия рассмотрит декларацию — пока неизвестно. Однако многие депутаты уже признали: свое предвыборное дело она сделала.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (9) 148 реакций
Комментарии (9) 148 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:15 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 4 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 8 часов назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 8 часов назад
Янисы работают в 31 самоуправлении
Sfera.lv 13 часов назад
25% жителей не читают книг
Sfera.lv 16 часов назад
Взрыв BMW в Адажи: пострадал человек, полиция исключает криминал
Bitnews.lv 1 день назад
Эвакуация латвийцев из Израиля завершена — остальным уезжать не хочется
Bitnews.lv 1 день назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы (9)

Важно 18:39

Важно 9 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира (9)

Важно 18:26

Важно 9 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны? (9)

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 9 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах (9)

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 9 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны (9)

Важно 17:23

Важно 9 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари (9)

История и культура 17:14

История и культура 9 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык (9)

Важно 16:58

Важно 9 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать