Как снять санкции? Ведь Путин получит деньги на войну! ЕС пытается поймать Трампа за руку

В Европейском союзе (ЕС) тем временем опасаются, что этот шаг хозяина Белого дома позволит России получить дополнительные доходы для ведения войны против Украины, сообщает LSM+.

Тот факт, что заявление хозяина Белого дома прозвучало после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным, вызвал в Европе предположения, что Москва может стать одним из главных выгодоприобретателей от ожидаемых изменений политики.

На прошлой неделе Вашингтон предоставил временное освобождение от санкций Индии, позволив ей приобрести определенные российские энергоресурсы — в частности нефть с танкеров, которые сейчас находятся в море. Сам по себе этот шаг обозначает существенный поворот в политике администрации Трампа, поскольку в течение нескольких месяцев она призывала Нью-Дели прекратить закупки российской нефти.

В Евросоюзе тем временем заявляют, что блок не намерен менять прежний курс. «Нынешний рост цен на нефть и газ может обеспечить России значительные дополнительные доходы. Поэтому крайне важно строго соблюдать механизм ценового потолка, установленный странами G7, поскольку противоположные действия были бы саморазрушительными. Это усилило бы способность России продолжать войну, одновременно ослабляя Украину и нашу поддержку ей», — сказал комиссар Европейской комиссии (ЕК) по экономике и продуктивности Валдис Домбровскис.

В начале февраля ЕК представила новый, 20-й пакет санкций против страны-агрессора, который предусматривает полный запрет на морские услуги, связанные с экспортом российской нефти. Однако 23 февраля Венгрия наложила на него вето, потребовав от Киева возобновить остановленные в январе поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», проходящему через территорию Украины.