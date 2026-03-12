Как снять санкции? Ведь Путин получит деньги на войну! ЕС пытается поймать Трампа за руку

© Lsm.lv 12 марта, 2026 11:00

Мир 0 комментариев

Военное противостояние США и Израиля с Ираном переросло в более широкую региональную войну, на фоне которой значительно выросли цены на нефть. Морское движение в Ормузском проливе почти полностью остановилось, а страны Персидского залива сократили добычу нефти. Чтобы смягчить дефицит энергоресурсов, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отменит связанные с нефтью санкции для «отдельных стран».

В Европейском союзе (ЕС) тем временем опасаются, что этот шаг хозяина Белого дома позволит России получить дополнительные доходы для ведения войны против Украины, сообщает LSM+.

Тот факт, что заявление хозяина Белого дома прозвучало после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным, вызвал в Европе предположения, что Москва может стать одним из главных выгодоприобретателей от ожидаемых изменений политики.

На прошлой неделе Вашингтон предоставил временное освобождение от санкций Индии, позволив ей приобрести определенные российские энергоресурсы — в частности нефть с танкеров, которые сейчас находятся в море. Сам по себе этот шаг обозначает существенный поворот в политике администрации Трампа, поскольку в течение нескольких месяцев она призывала Нью-Дели прекратить закупки российской нефти.

В Евросоюзе тем временем заявляют, что блок не намерен менять прежний курс. «Нынешний рост цен на нефть и газ может обеспечить России значительные дополнительные доходы. Поэтому крайне важно строго соблюдать механизм ценового потолка, установленный странами G7, поскольку противоположные действия были бы саморазрушительными. Это усилило бы способность России продолжать войну, одновременно ослабляя Украину и нашу поддержку ей», — сказал комиссар Европейской комиссии (ЕК) по экономике и продуктивности Валдис Домбровскис.

В начале февраля ЕК представила новый, 20-й пакет санкций против страны-агрессора, который предусматривает полный запрет на морские услуги, связанные с экспортом российской нефти. Однако 23 февраля Венгрия наложила на него вето, потребовав от Киева возобновить остановленные в январе поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», проходящему через территорию Украины.

 

Главные новости

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

