Как школьники примерили халат фармацевта Новости партнеров Редакция PRESS 16 апреля, 2025 14:13 Новости партнеров

Фото: Kristaps Mednis, предоставлено Mēness aptieka

В аптеках сети Mēness aptieka в один из дней появились «тени» – латвийские школьники, которые мечтают связать свое будущее с фармацией. И как это было?

В рамках образовательной карьерной программы Ēnu diena двадцать две аптеки сети Mēness aptieka в Риге, Елгаве, Добеле, Лиепае, Айзпуте, Цесисе, Баложи, Сигулде, Лудзе, Виляны и других местах Латвии приняли под свое покровительство 48 школьников. Эти девушки и юноши превратились в «теней» работников аптек.

Опыт предприятия свидетельствует, что нередко молодые люди именно на «Дне теней» в первый раз лично знакомятся с буднями работы фармацевта, после чего думают о продолжении обучения этим программам и в будущем реально выбирают профессию фармацевта или другого медицинского работника.

В каждую из аптек прибыли одна или несколько «теней», которые в течение нескольких часов старались ознакомиться с работой фармацевта, общались с профессионалами отрасли. Школьники получили личное представление о важной роли сотрудников фармацевтических предприятий в том, чтобы жители в любых условиях получали достойный фармацевтический уход, лекарства и другие медицинские товары.

«Тени» в Kamēlija Mēness aptieka

Рижская историческая круглосуточная Kamēlija Mēness aptieka также с радостью приняла школьников, заинтересовавшихся профессией фармацевта. Заведующая аптекой Илзе Кесмина ознакомила гостей-«теней» не только с повседневной деятельностью аптеки, обязанностями фармацевтов и ассистентов фармацевтов, но и с современной средой аптеки. Дети были в восторге от обновленного в этом году витража художника Тениса Грасиса «Песня».

«Школьников больше всего интересовало, что стоит за фармацевтом, а поэтому они побывали в отделе аптеки, доступном только для сотрудников. «Тени» были удивлены, как много различных функций включают в себя обязанности фармацевта, и они далеко не все связаны собственно с консультациями посетителей, продажей лекарств и других аптечных товаров. Каждый рабочий день определенное время занимает, например, обработка информации.

Юноши и девушки спрашивали фармацевтов об утилизации лекарств, о том, что обычно приобретают в аптеке ночью и т. п. Они были немало удивлены, что в аптеке одновременно находится несколько тысяч единиц товаров! Их поразило то, что, скажем, для медикамента с одним химическим составом доступны предложения различных производителей и каждая единица имеет свое место среди множества полочек. Я рассказала, насколько в нашей работе важны не только точность, широкие познания в нашей области, ознакомление с соответствующими нормативами, но и способность разговаривать с каждым посетителем аптеки. В нашей профессии без эмпатии никак - надо хотеть помогать людям!» – делится впечатлениями о встрече с «тенями» Илзе Кесминя.

Заведующая Kamēlija Mēness aptieka уточняет, что рассказала молодежи о пути получения образования по профессии фармацевта. Это образование в Латвии можно получить в таких вузах, как Латвийский университет и Рижский университет Страдыня. Кроме того, для начала можно также выбрать один из медицинских колледжей, где есть возможность обучиться на ассистента фармацевта.

Аптеки ждут молодую смену!

В латвийских регионах очень надеются, что в будущем там будет работать больше молодых фармацевтов. Проходит смена поколения, поэтому заведующая Mēness aptieka в Добеле Гайда Сенько рада, что «тенями» в одной из крупнейших аптек Добеле в этом году стали три заинтересованных школьника.

«В нашей аптеке работают пять человек, здесь самый широкий в Добеле выбор лекарств и медицинских товаров, так что школьники получили всестороннее представление о том, какова работа фармацевта, какую помощью людям мы можем оказать, с каким объемом информации мы сталкиваемся каждый день, насколько мы должны быть компетентными и т. п. В сети Mēness aptieka есть и маленькие, и большие аптеки, поэтому после обучения карьеру в фармацевтике можно строить постепенно - например, уже во время учебы проходить практику в качестве помощника фармацевта, чтобы ознакомиться со спецификой аптеки, а по завершении обучения работать фармацевтом, после чего руководить небольшой аптекой, а с приобретением опыта можно прийти к руководству и крупной аптекой. Например, и в нашей аптеке сразу после обучения начали работать два молодых фармацевта, к тому же у одной из этих девушек фармацевтами были и бабушка, и прабабушка», – поделилась Гайда Сенько.

Общественно важно, что Mēness aptieka пробуждает интерес к работе фармацевта у молодых людей и укрепляет ценность профессии. В этом году у школьников была возможность и увидеть будни и трудовые обязанности фармацевта, и ознакомиться с предприятием в целом, и получить ответы на вопросы, и осознать, насколько важно уже сегодня старательно изучать, например, химию, биологию, иностранные языки и другие предметы.

Mēness aptieka – одно из редких предприятий, которое предлагает свои помещения для «Дня теней» школьникам уже с 6-го класса, и такой возможностью также воспользовалась ученица 7-го класса «С» Елгавской технологической средней школы Арина Рыбчинска: «Это уже третий раз, как я участвую в Ēnu diena, – раньше в качестве воспитательницы детского сада и продавщицы. Хочу ознакомиться с как можно большим количеством профессий, чтобы понять, что мне больше подойдет, что захочу делать в будущем. Сейчас мне работа фармацевта кажется наиболее интересной, медицина в целом также интересует. В школе я стараюсь по возможности лучше учиться, познания в биологии и по другим предметам непременно пригодятся, если выберу обучение, связанное с этой сферой».

Справка. Ēnu diena («День теней») – это международно известная и признанная карьерная образовательная программа Junior Achievement для учеников 1–12-го классов, во время которой школьники посещают какое-нибудь рабочее место и на протяжении четырех–шести часов наблюдают повседневную работу представителя интересующей профессии.