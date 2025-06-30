Как сделать Америку великой: Трамп запускает программу реформ, которые должны изменить страну

В поддержку начала рассмотрения законопроекта проголосовал 51 сенатор, против — 49. К демократам, которые голосовали против, присоединились двое республиканцев — Том Тиллис из Северной Каролины и Рэнд Пол из Кентукки.

Теперь в сенате начнется этап дебатов и внесения поправок в законопроект, в рамках которого сенаторы могут предлагать неограниченное количество изменений. Республиканцы стремятся принять 940-страничный законопроект до установленного ими самими срока 4 июля. При этом лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер потребовал, чтобы весь законопроект был зачитан вслух с трибуны — это началось вечером 28 июня и значительно удлинит процесс рассмотрения, отмечает NBC.

В сенате у республиканцев формальное большинство — 53 на 47, но до сих пор неясно, хватит ли им голосов, чтобы окончательно принять законопроект на финальном голосовании, пишет NBC.

Что в нём такого?

В этом законопроекте есть 8 существенных инициатив:

1. Мигранты:

- будут депортировать минимум 1 млн нелегальных мигрантов ежегодно (их демократы ввозили миллионами, чтобы сделать своим электоратом), для чего нанимают больше 10 тысяч сотрудников миграционной службы;

- всех нелегальных мигрантов убрали из программ медицинского страхования, пособий и т.д. Число оценивается от 1,4 млн до 8,6 млн.человек, которым предыдущая администрация, по сути, незаконно дала доступ;

- резко поднимают стоимость подачи заявок на получение гражданства или вида на жительства, если въезд был изначально нелегальным. По сути, все расходы по обработке заявлений перекидывают на заявителя;

- отменяют налоговые льготы для нелегалов и устанавливают налог для переводов денег мигрантами за рубеж.

Число нелегальных мигрантов сильно сократится.

2. Масштабные расходы на все виды обороны:

- завершение строительства стены на границе с Мексикой;

- модернизация всей пограничной инфраструктуры;

- модернизация военно-воздушной и военно-морской инфраструктуры;

- модернизация инфраструктуры по управлению ядерным оружием;

- модернизация сетевой инфраструктуры на селе;

- пополнение стратегических резервов нефти;

- создание системы ПВО "Золотой купол";

3. Поддержка сельского хозяйства и в целом продовольственной безопасности:

- налоговые кредиты и льготы;

- резкое расширение программ господдержки на обновление сельхозинфраструктуры;

- масштабная поддержка фермерского бизнеса.

- компенсация ущерба фермеров после природных катаклизмов;

- профилактика лесных пожаров;

- максимальное импортозамещение.

Если постараются, то в течение 5 лет выйдут на полную продовольственнную безопасность.

4. Поддержка семей и рождаемости:

- улучшение доступа детей к образованию, в том числе через стимулирование грантов для семей;

- улучшение доступа детей к здравоохранению;

- налоговые вычеты за каждого ребенка;

- депозиты и спецсчета для новорожденных в размере до 6 тысяч долларов ежегодно;

5. Борьба с вокизмом:

- обнуление госрасходов на смена пола детей;

- отмена господдержки и ведение высокого налога для университетов, продвигающих вокизм;

- ограничение деятельности агентства CFPB, которое вместо того, чтобы заниматься делом, активно заставляло весь финсектор внедрять вокизм;

- отмена Байденовского закона, внедрившего нормы вокизма даже в услуги по уходу за пожилыми.

6. Повышение платежеспособного спроса:

- налоговые льготы, введенные Трампом в 2017 году, становятся постоянными;

- отмена инициатив Байдена по повышению налогов на домохозяйства;

- увеличение порогов, после которых доход облагается налогов, что дает в год + 5 тысяч долларов;

- снижение налоговой нагрузки для пенсионеров;

7. Поддержка бизнеса, и особенно промышленности:

- снижение налоговой нагрузки для малого и среднего бизнеса;

- обнуление налогов на чаевые на сверхурочные (заметьте, что всю страну готовят к сверхурочным работам, что является вынужденной мерой)

- резкое упрощение выдачи разрешений;

- стимулирование нефте-, газо-, угледобычи, достижение полной энергетической безопасности;

- 100% налоговый вычет по всем расходов на строительство новых заводов, включая расходы на здания, технику и оборудование (до 2030 года - видимо за 6 лет хотят полностью восстановить промышленность).;

- субсидии до $10 тысяч для покупки авто американского производства.

8. Отмена указов Обамы-Байдена, стимулировавших неэффективные траты бюджета:

- отмена всех мер поддержки, стимулировавших зеленую энергетику;

- отмена всех госинициатив, где обязательными были климатические требования, включая наличие электромобилей;

- отмена списания студенческих займов;

- отмена механизмов, позволявших мошенничество на продовольственных талонов, здравоохранкние, пособи

- введение правила, что господдержка дается только тем, кто работает (заметьте, что существенное изменение принципов социальной поддержки);

- введение правила, что университет оплачивает студенческий займ, если студент не сможет оплатить, что сильно стимулирует вузы, особенно вокистские, не учить студентов ерунде, а чтобы сразу мог устроиться работать.

Если считать только меры, которые позволили бы сократить расходы госбюджета, то при одномоментном внедрении было бы около $500 млрд в год, или около $5 трлн за 10 лет. Но из-за постепенного внедрения, эффект будет около $2,3 трлн. При этом налоговые льготы будут около $430 млрд.в год, но они сразв выступают в действие. Поэтому за 10 лет эффект на $4,3 трлн. Так как чистый эффект повышает дефицит бюджета, то понятно возмущение Маска, но в реальности эффект налоговых льгот перекроется через сокращение торгового дефицита и рост налогооблагаемой базы.