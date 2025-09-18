Как проголосует Латвия? Евросоюзу предложено ввести санкции против Израиля

Меры также включают санкции против десяти членов террористической организации ХАМАС и двух ультраправых министров в израильском правительстве, министра безопасности Итамара Бен Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, по обвинению в подстрекательстве к насилию на Западном берегу.

Решение принять меры против еврейского государства основано на "стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуации в Газе после военного вмешательства Израиля, блокады гуманитарной помощи, активизации военных операций", включая продолжающееся наземное наступление, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Это также связано с "решением израильских властей продвигать план строительства поселений", говорится в заявлении исполнительного органа ЕС.





Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже обозначила план использования общеевропейских мер давления на Израиль во время своего выступления в рамках программы "О положении дел в стране" на прошлой неделе.

"Ужасные события, ежедневно происходящие в Газе, должны прекратиться. Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС", - сказала она.

"Мы предлагаем приостановить торговые уступки с Израилем, ввести санкции против экстремистских министров и агрессивных поселенцев, а также приостановить двустороннюю поддержку Израиля, не затрагивая нашу работу с израильским гражданским обществом или мемориалом Холокоста "Яд Вашем", - сказала она.

ЕС также приостановит преференциальную торговлю в рамках Соглашения об ассоциации между Израилем и ЕС, что означает, что теперь будут применяться пошлины на некоторые товары, освобожденные от пошлин в рамках этого соглашения.

ЕС - крупнейший торговый партнер Израиля, на который в 2024 году приходилось 32% от общего объема торговли израильскими товарами с миром. Израиль - 31-й по величине торговый партнер ЕС.

Около 37% товаров, продаваемых между Израилем и Европой, не облагаются пошлинами в рамках преференциального торгового соглашения, и именно эта часть будет приостановлена, если страны-члены ЕС согласятся поддержать предложение.

По оценкам, после приостановки действия преференциального торгового соглашения Израиль будет платить на 227 миллионов евро в год больше пошлин.

"Цель - не наказать Израиль, а облегчить страдания жителей Газы, заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

"Мы пытаемся оказать давление на израильское правительство, чтобы оно изменило курс", - сказала она.

Объем торговли товарами между ЕС и Израилем в 2024 году составил 42,6 млрд евро. Импорт ЕС из Израиля составил 15,9 млрд евро.



Кроме того, ЕС введет санкции против поселенцев, проявляющих агрессию, и нескольких поселенческих организаций на Западном берегу реки Иордан.

"Мы сожалеем, что вынуждены пойти на этот шаг", - заявил еврокомиссар по торговым вопросам Марош Шефчович, но, по его словам, ЕС "не видит альтернативы, учитывая гуманитарную ситуацию в Газе".

Это "необходимо" и "пропорционально", сказал он.

По словам Шефчовича, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Израиль после теракта 7 октября 2023 года, где она поделилась, что была "в ужасе" от террористической атаки ХАМАС на кибуцы в Израиле.

Но он сказал: "Сейчас настало время, когда мы должны работать вместе, чтобы положить конец гуманитарному кризису в Газе".

Он призвал к "срочному прекращению огня, чтобы остановить кровопролитие".

"Израильтянам нужна безопасность", а "палестинскому народу нужно настоящее достоинство", - сказал Шефчович.

Правительство Израиля осудило эти предложения и пообещало не менять никакой политики в отношении Газы или Западного берега реки Иордан.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обвинил фон дер Ляйен в "расширении возможностей" ХАМАС.

Саар направил фон дер Ляйен письмо, в котором говорится, что действия в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем "изобилуют ложными обвинениями и юридическими недостатками".

Однако ЕС отверг это, заявив, что процесс проходил в рамках правовых норм и правил ЕС.

"Речь идет о наших внутренних решениях. Мы следуем правилам торговли, поэтому ни одна страна не может комментировать наши решения - мы следуем своим собственным правилам", - заявил представитель ЕС.

Теперь страны-члены ЕС должны проголосовать по предложениям, для принятия которых необходимо квалифицированное большинство.

До сих пор все другие перспективные политические меры, направленные на применение санкций к Израилю за его войну в Газе и дальнейшую оккупацию Западного берега, регулярно отклонялись несколькими странами-членами, включая Италию, Германию, Австрию, Чехию, Венгрию и Болгарию.



Если одна из двух крупнейших стран - Италия или Германия - поддержит план, то он будет принят. Однако правительства обеих стран упорно выступают против принятия каких-либо мер в ответ на действия Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

И нет никаких признаков того, что эти позиции изменились.

"Политические линии в значительной степени остаются там, где они были до сих пор", - сказала глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Однако в среду она заявила журналистам, что "общественное мнение в странах-членах меняется, и люди хотят, чтобы страдания прекратились".