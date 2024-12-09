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Как по маслу: годовая инфляция в Латвии — 2,2%. Что на нее повлияло больше всего?

© LETA 9 декабря, 2024 08:15

Новости Латвии 0 комментариев

В ноябре этого года по сравнению с октябрем потребительские цены в Латвии выросли на 0,2%, а за год - в ноябре этого года по сравнению с ноябрем 2023 года - увеличились на 2,2%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 2%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 года оказали продовольствие и безалкогольные напитки (+1,1 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,5 процентного пункта), связанные с отдыхом и культурой товары и услуги (+0,4 процентного пункта), здравоохранение (+0,4 процентного пункта), а также связанные с транспортом (-0,5 процентного пункта) и связанные с жильем товары и услуги (-0,3 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 4,3%.

Самое существенное влияние на рост среднего уровня цен в этой группе оказали свежие овощи (+11,4%). Дороже стали молочные продукты (+10,3%), шоколад (+19,2%), сливочное масло (+23,1%), мясо домашней птицы (+7,6%), кондитерские изделия (+6,9%), молоко (+7,6%), оливковое масло (+23,4%), сыр и творог (+3,2%), свежие фрукты (+3,6%), а также фруктовые и овощные соки (+11,6%). За год подорожали вяленое, соленое или копченое мясо (+1,9%), консервированная или переработанная рыба и изделия из морепродуктов (+9%), а также картофель (+9,5%). При этом снизились цены на сахар (-27,4%), а также на муку и другие зерновые (-7,4%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 7,5%. Табачные изделия за год подорожали в среднем на 13,1%. Цены на алкогольные напитки выросли на 4,5% за счет подорожания крепких алкогольных напитков, пива и вина.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 1,8%. В течение года существенное снижение цен отмечалось на теплоэнергию (-9,1%) и электроэнергию (-5,5%). Подешевело твердое топливо (-2,4%), а также материалы для содержания и ремонта жилья (-2%). При этом подорожали услуги по обслуживанию жилья (+7,1%), сбор мусора (+16,9%), аренда жилья (+7,4%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+7%) и водоснабжению (+4%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за год поднялся на 5,6%. За год подорожали стоматологические услуги, фармацевтические продукты, услуги врачей-специалистов, услуги лабораторий медицинских анализов и центров рентгенологии.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год снизились на 3,6%, что обусловлено падением цен на топливо на 8,3%. Стоимость дизельного топлива снизилась на 11,3%, бензина - на 7,1%, а автомобильный газ подорожал на 12,8%. В течение года снижение цен наблюдалось на пассажирские авиаперевозки и подержанные автомобили. В свою очередь, подорожали обслуживание и ремонт личных транспортных средств, пассажирские перевозки по автодорогам, а также другие услуги, связанные с транспортом для личного использования.

В остальных группах потребления наибольший рост цен в течение года отмечался на телекоммуникационные услуги, средства уборки и ухода за жильем, услуги ресторанов и кафе, товары личной гигиены и средства красоты.

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