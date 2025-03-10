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Как парень и девушка квартиры в Риге обносили: преступления 70-х

«Семь секретов» 10 марта, 2025 09:37

История и культура 0 комментариев

Эта история, о которой рассказывалось в статье Ю. Гланца «Квартирные воры", опубликованной в газете «Ригас Балсс", произошла в конце 70-х годов, когда в Риге шло массовое жилищное строительство и люди въезжали в новые квартиры, которые им бесплатно предоставляло государство. Новые жильцы, занятые хлопотами по заселению, своих соседей совершенно не знали. Этим и пользовались парень и девушка, разработавшие, казалось бы, идеальную схему квартирных краж.

Действовали по наводке

Во времена СССР люди были гораздо более доверчивыми. Поделиться с соседом солью, таблеткой аспирина или даже дать в долг рубль до зарплаты было чем-то само собой разумеющимся. И когда сначала в Иманте, а затем в Пурвциемсе квартиры в только что заселенных многоэтажках стала навещать очаровательная девушка с самыми невинными просьбами, то никто из жильцов и не представлял, что ее походы имеют определенную цель.

Обычно прекрасная незнакомка представлялась соседкой сверху или снизу и просила о небольшом бытовом одолжении. Ей охотно помогали. Но на самом деле цель визитов была совершенно иной - оценить, кто проживает в квартире, нет ли там пенсионеров, где хранятся ценные вещи, каким замком оборудована входная дверь. Девушка выступала в роли наводчицы для будущего квартирного вора, но сама она ничего не похищала. Именно поэтому далеко не все обитатели ограбленных квартир могли связать визит лжесоседки с последовавшей кражей.

Квартирные кражи и полвека назад были весьма распространенным явлением. И раскрывать их тогдашним сыщикам было так же тяжело, как и нынешним. Обычно этим занимались районные отделы внутренних дел. Но после того, как несколько потерпевших рассказали, что за несколько дней до кражи к ним наведывалась некая девушка, то уголовные дела решили объединить в одно.

Обычно проникновения совершались днем, когда хозяева находились на работе. По всей видимости, вор внимательно изучал объект проникновения. Прежде всего он выяснял состав семьи. Квартиры, где владельцы работали, а днем никого не было, были излюбленной целью злоумышленника. Вор брал прежде всего дефицитные вещи: джинсы, женские сапожки, магнитофоны, мех.

Вскрывал двери всякий раз он стандартным способом - отжимал замок. При известной сноровке это можно было сделать довольно просто. Проникнув в квартиру, он старался не оставлять следов, но все равно отпечатки обуви на полу были идентифицированы. Все-таки, по свидетельству сыщиков, домушник был явно начинающим и еще не приобрел должную сноровку.

Самого взломщика никто не видел, но со слов потерпевших портрет девушки-визитера составить удалось. Прежде всего выяснилось, что соседкой она не являлась. Но кто она такая? Также сыщики через свою агентурную сеть выяснили, что похищенные вещи нигде у рижских перекупщиков, равно как и в комиссионных магазинах, не всплывали. Поэтому, скорее всего, домушник и его наводчица были не местными, а приехавшими в Латвию по трудовому найму. И проживали они где-нибудь в общежитии. Тогда их в Риге было предостаточно. Комендантам семейных общежитий для опознания разослали составленный художником портрет девушки. Безрезультатно.

Норковая шуба объявилась на почте

Но останавливаться злоумышленники явно не собиралась. В микрорайоне Иманта была зафиксирована очередная кража. Хозяин квартиры ушел на работу в восемь часов утра. Вор проник в квартиру примерно часов в одиннадцать. Хозяйка пришла домой в пять часов вечера и обнаружила исчезновение дубленки и норковой шубы. Потерпевшие вспомнили, что за несколько дней до происшествия их навещала девушка, которая представилась соседкой и попросила таблетку анальгина, так как у ее мужа нестерпимо болела голова. Естественно, что в этом доме она не проживала.

Злоумышленники должны были как-то сбыть похищенные вещи. Поэтому оповестили и почтовые отделения, вдруг кто-нибудь станет отправлять краденые вещи посылками. И сыщикам повезло. Оператор отделения связи, находившегося на Саркандаугаве, нашла в описи вещей норковую шубу. Посылка должна была уйти в Черкасскую область.

В итоге в отделение связи вызвали для опознания владелицу шубы. Пригласили понятых. Следователь огласил постановление о выемке вещей. Когда вскрыли мешок, в котором в полиэтиленовом пакете лежала аккуратно свернутая женская шуба, то потерпевшая воскликнула: «Это моя, посмотрите, там на воротнике на меху должно быть светлое пятнышко".

Разыскали и отправительницу. Та заявила, что только выполняла поручение своей знакомой. А знакомая в свою очередь выполняла просьбу своей подруги. И ею была та самая незнакомка, которая навещала квартиры перед кражами.

Девушка-рижанка и не ожидала, что ее навестят работники уголовного розыска. Вначале она заявила, что шубу ее попросил отправить малознакомый парень, с которым она познакомилась на танцах. Но когда ее опознали жильцы нескольких квартир, которых она навещала, то девушке пришлось рассказать о Саше.

Он два года назад приехал в Ригу с Украины. Работал на стройке, проживал в общежитии. Полгода назад молодые люди познакомились, и рижанка тут же влюбилась в стройного черноволосого парня. Правда, родители девушки были категорически против их знакомства и отказали ухажеру в предоставлении жилплощади. Поэтому молодые встречались на стороне.

Тайник в заброшенном доме

Сашу задержали в комнате общежития. На допросе он тут же сдал свою возлюбленную, заявив, что ничего не знает о ее неблаговидных делах, мол, он законопослушный гражданин. Но оказалось, что парень, несмотря на все свои меры предосторожности, все-таки оставил отпечатки пальцев в нескольких ограбленных квартирах. Вора также опознали и свидетели, которые видели его около многоэтажек, куда он наведывался.

В итоге квартирному вору и его подельнице пришлось сознаваться в содеянных преступлениях. Саша указал и тайник, где хранил награбленное. Это был дом, который готовился к капитальному ремонту. Бригада, где работал парень, как раз и занималась этим объектом.

Милицейский «газик» остановился возле указанного дома. Вытащив из стены кирпич, Саша из потайной ниши извлек ключ. «Заходите", - пригласил он, открыв дверной замок. Осветили помещение. Обвиняемый, подойдя к большому ящику, приподнял крышку. Действительно, большая часть похищенных вещей находилась именно здесь.

Письмо от старшего брата

Во время обыска в комнате, где проживал Александр нашли письма от старшего брата, который уже несколько раз отбывал наказание в местах не столь отдаленных. Это были настоящие инструкции, где давались советы по проведению квартирных краж. Именно старший брат и посоветовал младшему обзавестись наводчицей, познакомившись с местной девушкой, которая лучше ориентируется в городе. Эту рекомендацию Саша и выполнил, влюбив в себя рижанку и закружив ей голову настолько, что она и не заметила, как переступила закон.

В итоге за серию квартирных краж гастарбайтера приговорили к пяти годам лишения свободы. Но для его латвийской подруги-наводчицы все ограничилось только условным сроком.

Александр ВАЛЬТЕР

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