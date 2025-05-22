Как на здоровье женской кожи влияют химические посланники тела — гормоны

Наибольшее влияние на кожу оказывают эстроген, прогестерон, тестостерон, кортизол и гормоны щитовидной железы. «Гормоны — это химические посланники тела, вырабатываемые железами эндокринной системы. Гормоны регулируют многие биологические процессы, в том числе обмен веществ, настроение и здоровье кожи. Кожа с годами переживает баланс, зрелость и старение. К врачу женщины нередко обращаются, если со старением кожи из-за каких-то симптомов испытывают дискомфорт. Иногда старение кожи начинается стремительно. Постепенно старея, кожа больше разрушается, чем восстанавливается — она может стать тоньше, менее эластичной, сухой, может появиться пигментация, нежелательные новообразования. Женщинам старше 40 лет стоит делать анализы гормонов, чтобы определить, например, уровень прогестерона, андрогенов в организме», — отмечает дерматолог поликлиники Veselības centru apvienība Aura Илзе Якобсоне.

Значение гормона красоты эстрогена

Эстроген нередко называют гормоном красоты. «Это доминирующий стероид, отвечающий за вторичные половые признаки женщин (гендерные различия в строении тела и манере поведения) и влияющий на работу всех крупнейших систем органов в организме женщины, — отмечает врач. — Если уровень эстрогена высок, кожа блестящая и гладкая, однако с возрастом и особенно во время менопаузы кожа становится более сухой, снижается ее эластичность, появляются мелкие морщинки. Признано, что эстроген улучшает содержание и качество коллагена, увеличивает толщину кожи, уровень гиалуроновой кислоты, помогает выровнять тон кожи и снизить гиперпигментацию, подавляет усиленное функционирование сальных желез. Эстрогены также задействованы в регулировании ряда других аспектов, связанных с деятельностью кожи, — пигментации кожи, старения, воспалительных процессов, заживления ран», — рассказывает дерматолог.

Другие гормоны, влияющие на кожу

Кортизол — это гормон стресса, который активно продолжает выделяться вне зависимости от возраста женщины. Повышенный кортизол свидетельствует о повышенном уровне стресса, который может повлиять на воспалительные процессы в коже. Высокий уровень кортизола может разрушать коллаген, делая кожу более тонкой и менее эластичной.

Андрогены стимулируют, например, секрецию кожного жира, способствуют росту волос, стимулируют образование новых клеток кератиноцитов.

Организм женщины производит небольшое количество тестостерона, и он тоже существенно влияет на кожу.

Баланс уровня гормонов щитовидной железы важен для сохранения естественного влажного барьера кожи. Нарушение работы щитовидной железы может привести к сухости кожи, она может шелушиться. Недостаточная работа щитовидной железы часто приводит к замедлению обращения клеток кожи и снижает выработку жира, на коже могут появиться сухие шероховатые пятна. А чрезмерная работа щитовидной железы может привести к чрезмерному потоотделению.

Самое важное в уходе за зрелой кожей

Илзе Якобсоне подчеркивает, что после 40 лет лучше использовать мягкие очищающие средства, сыворотки с антиоксидантами, витамин С, питательные, увлажняющие кремы для лица. Важно также использовать крем для области глаз и защищать кожу от ультрафиолетовых лучей. Рекомендуются косметические продукты против пигментации.

«Прилагая усилия, соблюдая регулярность использования косметических средств, витаминов, микроэлементов, женщина и после 40 лет может сохранить хороший внешний вид кожи. Стресс, неполноценное питание, слишком мало свежего воздуха и движения вызывают негативные изменения в коже уже в пременопаузе. Однако при выборе более здорового стиля жизни более здоровой будет и кожа. В аптеке женщины охотно выбирают дермокосметику — в ее производстве уделено особое внимание различным щадящим кожу факторам, и ее можно широко применять для ухода за кожей и профилактики», — рассказывает фармацевт Mēness aptieka Иева Вирза.

Для женщин после 40 лет нередко бывает актуально восстановить естественный тон кожи, часто на лице образуются пигментные пятна. «Эстрогены защищают кожу от пигментации, но при снижении их уровня появляются изменения состояния кожи — она уже не так упруга при возникновении каких-либо повреждений, из-за уменьшенного количества эстрогена естественное восстановление кожи нарушено. Кожа тоньше, можно видеть сосудистую сетку», — отмечает фармацевт.

Чтобы кожа выглядела моложе и красивее, на помощь можно призвать средства для пилинга. В свою очередь, для раздраженной кожи необходимо восстановить липидный слой. Нужно следить за тем, чтобы не нарушать самозащиту кожи, поэтому важно избегать агрессивных методов очищения кожи. Настолько же актуальна защита кожи от солнца. В кремах для лица, предназначенных для повседневного использования, нередко уже добавляется SPF30 или SPF50.

«Чтобы уменьшить морщинки, рекомендуются косметические средства с витаминами, гиалуроновой кислотой, благоприятными бактериями. Ретинол тоже играет важную роль в здоровом внешнем виде кожи. Кремы для кожи лица производители разрабатывают для определенных возрастных групп — это облегчает выбор соответствующего крема», — резюмирует фармацевт Mēness aptieka Ева Вирза.

Чем восполнить недостающее в организме?

Врач отмечает, что питание играет важную роль в здоровье кожи. В меню рекомендуется включать, например, рыбу, куриное мясо, костный бульон, яичный белок, ягоды, фрукты, зеленый листовой салат, чеснок, индийские орехи, помидоры, паприку — продукты, помогающие поддерживать коллаген. В достаточном количестве нужно пить воду.

Фармацевт Иева Вирза согласна, что только косметических средств наружного применения для сохранения молодости будет недостаточно, в свою очередь, сбалансировать полноценное питание в занятой женской повседневной жизни не всегда удается и есть возможность. «В аптеке клиентки спрашивают препараты гиалуроновой кислоты, коэнзима Q10 для внутреннего употребления.

Женщинам после 40 лет надо регулярно принимать омега-3, омега-6, омега-9. Такой комплекс рекомендуется употреблять в виде курса не менее трех месяцев, чтобы помочь поддерживать уровень керамидов кожи, который в этом возрасте снижается. В свою очередь, аминокислоты помогают от воздействия солнечных ультрафиолетовых лучей, стимулируют синтез коллагена в коже. Это делают и микроэлементы цинк, медь, селен и витамин С, которые в том числе являются хорошими антиоксидантами и борются с раздражителями окружающей среды. Об эластичности и здоровье кожи заботятся витамины А, Е, бета-каротин, витамин D», — поясняет фармацевт и советует выбирать комплексные препараты, где витамины и микроэлементы уже сбалансированы. Если в лабораторных анализах констатировано недостаточное количество витамина D, его надо принимать отдельно.

Фармацевт отмечает: «Женщинам после 40 как минимум дважды в год в виде курса рекомендуется также употреблять коллаген, который может благотворно влиять на кожу и организм в целом. Коллаген — основное связующее вещество тканей и важный протеин организма».

Комплект для ухода за кожей 40+

· Молочко, тоник для очищения кожи.

· Мицеллярная вода, соответствующая типу кожи.

· Маска, сыворотка для увлажнения кожи.

· Питательный крем для лица, соответствующий возрасту.

· Крем для кожи вокруг глаз.