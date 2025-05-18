Как на это прожить? Самая маленькая средняя пенсия по старости — у тех, кто старше 89 лет

На конец прошлого года в стране было зарегистрировано 436 тысяч 932 человек, получающих пенсию по старости, средний размер пенсии с доплатой немного превысил 617 евро.

На тот момент 14 тысяч 486 жителей Латвии до 65 лет получали пенсию по старости, ее средний размер составлял 666 евро. Пенсионеров в возрасте от 65 до 69 лет было 127 тысяч 110, их средняя пенсия на конец 2024 года равнялась 634 евро. В возрастной группе от 70 до 74 лет насчитали 100 тысяч 319 пенсионеров со средней пенсией в размере 654 евро, а от 75 до 79 лет - 77 тысяч 856 получателей пенсии, в среднем составляющей 644 евро.

А вот у 60 тысяч 362 пенсионеров в возрасте от 80 до 85 лет средний размер пенсии даже с доплатами в конце прошлого года немного не дотянул до 546 евро, у 39 тысяч 490 сениоров от 86 до 89 лет он достиг 548 евро. Самая маленькая средняя пенсия - 532 евро - на конец 2024 года была у 17 тысяч 309 пенсионеров в возрасте свыше 89 лет.

Право на пенсию по старости имеют женщины и мужчины, достигшие 65-летнего возраста и имеющие страховой стаж не менее 20 лет.