Как Иван спас человека

На снегу лежал человек без сознания, а другие люди при поддержке диспетчера 113 пытались оказать ему первую помощь, пока бригада «скорой» спешила на вызов. Понимая всю серьёзность ситуации и зная, что любое промедление может лишить пострадавшего шансов на выживание, Иван немедленно начал реанимационные мероприятия. Это была быстрая реакция с чёткой миссией – спасти жизнь.

Почти десять минут, полных адреналина, прошли, прежде чем коллеги из дежурившей в тот день бригады СНМП прибыли на место происшествия и взяли спасение мужчины в свои руки.

«Наверное, это заложено у меня в ДНК – независимо от обстоятельств и ситуации, на работе ты или нет, внутреннее побуждение заставляет тебя действовать. Потому что только действие может спасти человека. А желание и стремление помогать другим – это то, что делает нас людьми», – объяснил свой поступок Иван.

«И, как говорит мой руководитель Сармите, мы всегда должны помнить, что помогать людям нужно и вне наших прямых рабочих обязанностей», – добавил Иван.

Иван Мирзоян – медицинский ассистент, который ещё только учится медицине, но на работе он полноценный помощник. У молодого специалиста есть твёрдое намерение – прилежно учиться, совершенствоваться и помогать всем, кто в этом нуждается. Его мечта – связать свою жизнь с неотложной медициной и однажды стать медиком, выезжающим на особо важные вызовы.

«Экстренная медицина – потому что в ней всегда есть движение. Нужно уметь быстро переключать свои мысли на конкретного пациента, анализировать самые разные ситуации и принимать решения, от которых зависят здоровье и жизнь человека. Результат твоей работы виден сразу – и в этом вся магия!»

«Спасибо Ивану Мирзояну, а также его коллегам из бригад 143 и 191 (Лиге Лайзане, Анде Хмельнице, Константину Кузнецову, Виктору Цунскому и Андрею Волфу), которые в тот вечер подарили человеку второй день рождения!», - написано на странице СНМП.