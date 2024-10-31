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Как это — должны по закону? Нацблок и ОС хотят оспорить в суде обязанность LSM вещать на русском языке

Редакция PRESS 31 октября, 2024 14:35

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Фото: press.lv

Депутаты Национального объединения и "Объединенного списка" (ОС) подали иск в Конституционный суд (КС) с требованием оценить конституционность нормы, включенной в закон об общественных электронных СМИ и управлении ими, об использовании языков меньшинств в общественных СМИ, сообщили агентству ЛЕТА представители партий.

Депутаты отметили, что и общественные СМИ и контролирующий их Совет по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ) трактуют положения части 7 статьи 3 части 4 статьи 8 закона о СОЭСМИ ее как допускающие, а как обязывающие общественные СМИ выпускать контент на языках меньшинств, оправдывая тем самым несоразмерное большое присутствие русскоязычного контента в общественных СМИ.

Латвия обязана защищать ценности, закрепленные в основном законе страны, и укреплять использование латышского языка и его статус единственного государственного языка, утверждают оппозиционные партии. По мнению Нациобъединения и ОС, норма, предусматривающая обязанность общественных СМИ производить контент на языках меньшинств, создает ситуацию, при которой общественные электронные СМИ не только направляют значительную часть своих ресурсов на производство и распространение контента на иностранных языках, но и ослабляют статус латышского языка как единственного государственного, что полностью противоречит Конституции Латвии. По мнению депутатов, такое несоответствие Конституции должно быть устранено.

Как заявил лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс, в условиях современных геополитических вызовов особенно важно укрепить Латвию как национальное и единое государство. "Наша государственность основана на латышском языке как единственном государственном языке, и его статус закреплен в Конституции. Однако, видимо, не все считают Конституцию достаточно актуальной, и предпринимаются усилия по увеличению присутствия русского языка в публичном пространстве, что Национальное объединение считает опасным и неприемлемым направлением", - говорит Дзинарс.

Как подчеркнул депутат ОС Эдвард Смилтенс, в то время, когда Украина борется с жестокостью России, сносятся оставшиеся памятники советской оккупации, укрепление латышского языка как единственного языка общения должно быть само собой разумеющимся. В то же время мы видим не только желание сохранить русский язык в общественных СМИ, но даже увеличить его роль. Выдвигаются самые разные аргументы, в том числе и ссылки на закон. Мы считаем, что это не соответствует ни духу, ни букве Конституции", - говорит Смилтенс.

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