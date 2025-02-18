Как это? 300 пациентам предложат «Больницу дома»

Опыт стран Скандинавии доказал эффективность такого метода. Специальная команда врачей будет готова прибыть к пациенту в любое время, а приемные отделения больниц не будут перегружены.

В прошлом году в Восточную больницу неоднократно поступали 2500 пациентов с хроническими заболеваниями, и именно им предложат участвовать в пилотном проекте "Больница дома". Частая госпитализация таких больных создает дополнительную нагрузку для отделений неотложной помощи - в самые напряженные дни здесь оказывали помощь 250-280 пациентам в сутки.

"Как бы абсурдно это ни звучало, но больница - худшее место, где лечиться пациенту. Если он может получать лечение дома, даже сложное и комплексное, то выигрывают и сам пациент, и общество", - отмечает член правления Восточной больницы Харалдс Плаудис.

В проект планируется включить три группы пациентов: людей с заболеваниями легких, с сердечной недостаточностью и неврологическими заболеваниями, сопровождающимися болевым синдромом. Как отметил Плаудис, "Больница дома" не означает, что дома у пациента будет палата - контроль за его состоянием обеспечат умные устройства, и они смогут оставаться активными.

"Качество лечения останется таким же. Мы берем на себя ответственность с помощью цифровых устройств. Пациенты получат оборудование для измерения уровня кислорода в крови и артериального давления", - рассказала эксперт по устойчивому развитию и планированию Восточной больницы Рита Константе.

"Это позволит нам вовремя заметить ухудшение состояния здоровья и предотвратить госпитализацию", - добавил Плаудис. Он подчеркнул, что система очень проста, и данные с устройств считываются удаленно, поэтому пациенту практически не нужно ничего делать.

(Lsm.lv)