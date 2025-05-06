Как еще осложнить жизнь владельцам дизельных авто? В Брюсселе думают над новыми директивами

Как сообщает издание Point, теперь ежегодный техосмотр станет обязательным для всех старых автомобилей во всех странах ЕС. В Латвии такая практика уже действует, тогда как, например, в Германии техосмотр проводится раз в два года.

Помимо этого, Евросоюз рассматривает возможность введения дополнительной меры, которая особенно затронет владельцев дизельных автомобилей. Речь идёт об авто без сажевых фильтров (DPF), либо тех, с которых фильтр был демонтирован после покупки.

Фильтры DPF предназначены для улавливания вредных частиц в выхлопе и автоматически очищаются во время езды. Однако в условиях городского движения они часто выходят из строя уже после пробега в 150 000 км. Поскольку замена фильтра может стоить до 3000 евро, многие автовладельцы предпочитают просто удалить его.

Таким образом, в настоящее время на дорогах Европы ездят миллионы дизельных автомобилей без сажевых фильтров, и точное их количество определить невозможно. Технические осмотры не измеряют количество твердых частиц в выхлопных газах, и единственным способом определить наличие фильтра является полная проверка выхлопной системы, что практически нереально.

Брюссель хочет положить этому конец: если новая мера вступит в силу, владельцы дизельных автомобилей без сажевого фильтра будут вынуждены переустанавливать его. В противном случае их транспортные средства не смогут пройти техосмотр.

Отметим, что в Латвии с начала этого года вступило в силу изменение в законодательстве, согласно которому на лобовом стекле автомобилей больше не требуется размещать наклейку с датой последнего техосмотра.