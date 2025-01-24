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Как долго продержится правительство Силини: СМИ

© LETA 24 января, 2025 10:17

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы показать обществу, что у власти находится коалиция, не имеющая устойчивого большинства в Сейме, идеологически различные оппозиционные партии уже несколько раз сумели договориться о срыве кворума на заседании Сейма. В январе было три заседания Сейма, на которых оппозиция использовала этот инструмент парламентского воздействия.

В последний раз это произошло 23 января, когда была предпринята попытка сорвать кворум при голосовании по закону о надзоре за оборотом продовольствия. Это произошло после нескольких часов дебатов о доступности питьевой воды в заведениях общественного питания.

В первом голосовании по данному законопроекту приняли участие 49 депутатов, поскольку один из членов коалиции не смог проголосовать. При повторном голосовании голосов было достаточно для принятия закона, но коалицию спас избранный от "Прогрессивных" беспартийный депутат Эдгар Зелдерис.

У коалиции 52 голоса, и трое депутатов не участвовали в заседании 23 января. Для кворума необходимо не менее 50 голосов, чего коалиция не может обеспечить, если один из ее членов болен или находится в командировке, как это было 16 января, когда делегация Сейма во главе со спикером Дайгой Миериней находилась в Украине.

Пока нет информации о том, что планируется расширение коалиции, что по сути означало бы формирование нового правительства.

Также пока невозможно предсказать, какой будет политическая ситуация после того, как премьер-министр Эвика Силиня встретится со всеми министрами и оценит деятельность каждого.

(Latvijas Avīze)

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