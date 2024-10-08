Как будут расти наши налоги: подоходный, акцизный, транспортный…

Мы уже познакомили читателей с предложенными Минфином цифрами по минимальной зарплате, не облагаемому налогом минимуму и подоходному налогу на жителей.

Продолжаем следить за предложениями, которые буквально на днях будут переданы в Сейм и, возможно, через короткое время будут окончательно одобрены в виде Закона о государственном бюджете на 2025 год...

Сенсация нынешнего предбюджетного периода – удвоенный, до 1 000 евро, не облагаемый налогом минимум для пенсионеров. Ну и для остальных тоже повышенный... на 10 евро - до 510 евро в 2025 году.

Предложение по изменению налога на труд увеличит чистый доход примерно 95% работников, или всех тех, чья брутто-зарплата составляет до 4 000 евро в месяц, причем наибольшее увеличение коснется непосредственно работников с зарплатой до 2 500 евро, - провозглашает автор законопроекта – Министерство финансов...

Что взамен?

Особенности любого бюджета – государственного или семейного - это не только отдать, но и получить.

Во-первых, напомним, что внесено предложение ввести единую ставку подоходного налога с населения (IIN) в размере 25,5% для доходов до 105 300 евро в год (8 775 евро в месяц) – сейчас 20% и 23%. Для доходов выше 8 775 евро в месяц сохраняется налог солидарности в размере 33%.

Также с 2025 года появится дополнительная налоговая ставка в 3% для доходов, превышающих 200 тысяч евро в год. Это нововведение будет применяться к различным источникам дохода: зарплате, доходам от предпринимательской деятельности, интеллектуальной собственности, капитала и инвестиций, что обеспечит более прогрессивное налогообложение.

Этим налогом не будут облагаться социальные пособия, подарки и доходы от продажи недвижимости. Доходы, получаемые через микропредприятия, тоже не подпадают под новую ставку: у них другая система налогообложения.

А также вызвавшее бурю протестов предложение перенести 1% части пенсионных накоплений от взносов обязательного социального страхования со 2-го пенсионного уровня, то есть от управляющих коммерческими финансовыми планами, на 1-й уровень – государственный. Соотношение поменяется с 14% и 6% на 15% и 5%...

Охрана среды

Требования Евросоюза к снижению выбросов вредных для среды веществ учтены и в налоговой политике госбюджета 2025 года. Для достижения целей ЕС по климатической нейтральности планируется постепенное повышение ставок акцизного налога на топливо, а также на природный газ и нефтяные газы, используемые в качестве топлива, - по компоненту CO2.

В 2025 году ставка составит 10 евро за 1 тонну CO2, а в 2026-м — 20 евро за 1 тонну CO2.

Вместе с тем планируется отмена освобождения от акцизного налога на нефтепродукты, используемые в производстве электроэнергии и когенерации, с установлением ставки акцизного налога как ставки для нефтепродуктов, используемых в качестве топлива.

(Значит, ждать дальнейшего повышения стоимости электроэнергии - а значит, и теплоэнергии, и всего, что связано с этими энергоресурсами?)

(!) СПРАВКА. Акцизный налог - косвенный налог, налагаемый в момент производства на товары массового потребления (табак, вино и так далее) внутри страны (в отличие от таможенных платежей, несущих ту же функцию, но на товары, доставляемые из-за границы, то есть из других стран)...

Напитки – с градусом и без

Также предусматривается повысить акцизный налог на некоторые излишества.

С 2025 года планируется повысить ставку акциза на безалкогольные напитки с содержанием сахара до 8 г на 100 мл с 7,4 евро за 100 литров до 11 евро за 100 литров. В результате доля налогов на литр напитка увеличится на 4 цента.

А с 2027 года - в целях гармонизации ставок акцизного налога со странами Балтии - планируется повысить ставку акцизного налога на алкогольные напитки, в том числе пиво, табачные изделия и продукцию, аналогичную по назначению, такую как нагретый табак, табачные листья, жидкие продукты и продукты - заменители табака.

Цена 0,5-литровой бутылки крепкого алкогольного напитка (содержание алкоголя 40% по объему) в 2027 году может вырасти на 0,15 цента;

бутылки вина (0,75 литра) - на 6 центов;

бутылки пива емкостью 0,5 литра (содержание алкоголя - 5,2%) – на 2 цента.

В 2027 году увеличится налог (минимальный уровень акцизного сбора и применимая к нему часть налога на добавленную стоимость) и, соответственно, поднимется цена:

- за пачку сигарет - на 46 центов;

- за пачку нагретого табака (5,3 г) - на 19 центов;

- за пачку курительного табака (40 г) - на 62 цента;

- за пачку сигар или сигарилл (10 штук) – на 29 центов;

- за упаковку жидкости для заправки электронных сигарет (2 мл) - на 10 центов;

- за упаковку (10 мл) - на 48 центов;

- за табачные изделия-заменители (например, никотиновые подушечки, упаковка по 14 г) - на 28 центов.

(А мы знаем, что официальное повышение цены на алкоголь и сигареты на 5 центов, например, влечет волшебное увеличение товара на полке магазина на 50 центов или даже на 1 евро – в зависимости от спроса на товар...)

Азарт дорожает

С 2025 года планируется увеличить ставку налога на лотереи до 15% и увеличить плату за азартные игры.

Переоформление лицензии на организацию азартных игр - с 37 000 до 45 000 евро за каждый текущий год.

С 2027 года Закон о лотереях и азартных играх предусматривает ряд других изменений, в том числе повышение ставки налога на азартные игры для азартных игр по телефону и ставок на тотализаторе до 18%, а также повышение ставки налога на азартные игры для бинго до 12%...

Транспорт: жёстче требования

Ожидаются и поправки к Закону о налоге на эксплуатацию транспортных средств и к Закону о налоге на легкие транспортные средства, предусматривающие увеличение в среднем всех ставок налога на эксплуатацию транспортных средств на 10% - начиная с 2025 года.

А также повышение ставок налога на легковые автомобили для компаний в среднем на 10% - начиная с 2027 года.

Будет установлен крайний срок уплаты налога на эксплуатацию транспортных средств - 31 января года, следующего за календарным...

В плюсе

Вместе с повышением IIN вырастут и возвращаемые налогоплательщику суммы оправданных расходов (на медицину, образование, пожертвования). Сейчас возвращается максимум 120 евро от поданных чеков на 600 евро в год – подоходный налог 20%. При повышении ставки до 25,5% можно будет вернуть 153 евро в год.

Для получателей гонораров сохранится установленный до сих пор порядок уплаты налогов еще в течение 3 лет.

Планируется расширить льготу по подоходному налогу для коллективных договоров (для мероприятий мобильности) до 700 евро в год.

Предусматривается применение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% к свежим фруктам, ягодам и овощам, характерным для Латвии. Так планируется повысить их конкурентоспособность.

На иностранные фрукты-овощи налог сохраняется – 21%. (Не ждите дешевых нектаринов, персиков и авокадо, а также польских помидоров и т. д.)

Суммы поддержки (субсидии), полученные фермерами, не будут облагаться НДС.

Размер пособия для работающих родителей планируется увеличить до 75% (сейчас 50%) от суммы назначаемого родительского пособия...

Обещают расцвет

По расчетам Министерства финансов, предлагаемые изменения налогов на рабочую силу в 2025 году создадут дефицит бюджета в размере 87,1 млн. евро, а компенсирующие меры, в свою очередь, принесут бюджету дополнительно 103 млн. евро.

Министр финансов Арвилс АШЕРАДЕНС ожидает, что изменения будут стимулировать развитие экономики, обеспечивая рост валового внутреннего продукта на 0,2-0,3%...

V Утверждение проекта госбюджета на 2025 год и структуры бюджета на 2025, 2026 и 2027 годы в Кабинете министров запланировано на 14 октября текущего года. Передать в Сейм пакет законопроектов о бюджете на 2025 год планируется 15 октября этого года.

(!) Информационный отчет Минфина можно посмотреть на портале «Проекты правовых актов» (Tiesību aktu projektu portāls): tapportals.mk.gov.lv





Оксана ПЕТРЕНКО