Каспарс, который, как можно понять из написанного им, сам имеет отношение к медицине, делится своим опытом: "У меня было очень странное ощущение, что никто из лечащего персонала не назвал своего имени, когда начал разговаривать с пациентом. Об этом говорили и даже предлагали закрепить это на законодательном уровне, но в этом месте это было похоже на возвращение в советские времена.

Когда я спросил, могу ли я узнать имя человека, его назвали, и все вроде бы было нормально, но общая атмосфера была довольно жесткой. Не знаю, в чем была проблема, но я даже боялся спросить, чтобы не спровоцировать конфронтацию.

Когда мне делали прививку от столбняка, я спросил, можно ли мне получить инструкцию по применению. Мне отказали и сказали, чтобы я поискал ее в Интернете. Тогда я спросил, могу ли я сфотографировать упаковку, чтобы найти ее, и мне неохотно разрешили.

Я всегда предлагаю взять инструкцию с собой, когда делаю прививку. Не было никаких причин, почему я не должен была получить ее, так как она была в упаковке и, скорее всего, была бы выброшена вместе с упаковкой. С клинической точки зрения все было сделано правильно, но в общении не хватало дружелюбия и даже человечности».

Эта история вызвала размышления и у других пользователей X.

"Это заставляет задуматься о том, прививают ли медикам культуру поведения вообще. Обращение к пациенту на «ты», отказ представиться, отказ от объяснений, сбор истории болезни в палате, в присутствии других пациентов и т. д. - вот лишь некоторые наблюдения из опыта лечения пожилых родственников".

"В больнице Страдиня то же самое. Единственными, кто «представился», были оперирующий врач и ее ординатор. Остальные приходили и уходили, я даже не знала, были ли они медсестрами, санитарами или прохожими..."

По словам депутата Сейма Майриты Лусе, в Законе о правах пациентов уже говорится, что пациенты имеют право знать имена обслуживающего персонала.

Как сказано в статье 4 Закона о правах пациентов: «Пациент имеет право знать имя, фамилию, должность, профессию и специальность лечащих врачей и другого медицинского персонала, участвующего в процессе оказания медицинской помощи. Лечащие врачи и другие медицинские работники, участвующие в процессе оказания медицинской помощи, обязаны сообщить пациенту свои имя, фамилию, должность, профессию и специальность при начале лечения».