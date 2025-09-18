К вечеру дожди усилятся по всей стране: погода в четверг

Время от времени будет светить солнце. Начиная с запада во второй половине дня в Курземе и вечером в других местах страны небо затянет облаками.

Максимальная температура воздуха составит +16...19 градусов. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер.

В Риге возможен кратковременный дождь, вероятность осадков возрастет вечером. При умеренном юго-западном ветре солнце прогреет воздух до +18...+19 градусов.