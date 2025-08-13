По словам Арниса, они подошли к автомату, чтобы оплатить перерасход, но тот показал, что бесплатное время ещё не истекло. Успокоившись, друзья разъехались по домам. Через неделю Арнис получил письмо от оператора стоянки Europark — штраф 35 евро за неоплаченные 11 минут.

Фото с камер зафиксировали заезд в 14:32 и выезд в 16:43. При этом, при оплате на месте перерасход стоил бы всего 50 центов за машину. Четыре авто — два евро. Но с учётом штрафа семейный бранч потянул уже на дополнительные 140 евро.

В Europark на комментарий в кадре не согласились, но прислали длинное письмо с напоминанием о правилах парковки и возможностью оплатить перерасход через приложение в течение 28 дней. Там пояснили: штраф — это и мера профилактики, и наказание, и компенсация, поэтому он может в десятки раз превышать саму стоимость стоянки.

После выхода сюжета компания пошла навстречу: штраф снизили до 15 евро. Но даже эта сумма всё ещё в 30 раз больше реальной цены опоздания.