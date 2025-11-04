К Латвии подходит теплый атмосферный фронт: погода во вторник

Синоптики прогнозируют, что будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе он будет немного сильнее — в открытом море ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +8..+12 градусов.

В Риге небо будет затянуто облаками, временами пройдут дожди, ветер умеренный южный, юго-западный, температура воздуха поднимется до +9 градусов.

С запада приближается теплый атмосферный фронт, давление воздуха на уровне моря повышается до 1016–1019 гектопаскалей.

По прогнозам, завтрашний день станет самым теплым на этой неделе. Однако пасмурным и местами - дождливым. А с четверга температура начнет плавно снижаться и к середине следующей неделе столбик термометра едва будет достигать 4 градусов.