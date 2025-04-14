К концу недели потеплеет до +27: обновлённый прогноз на Пасху

Во вторник воздух прогреется до +16...+21 градуса, местами на побережье будет прохладнее. В среду с юго-запада небо затянут облака, ожидается дождь, а температура воздуха немного понизится.

Однако уже в четверг воздух прогреется до +19...+24 градусов, а в пятницу - до +27 градусов. Возможны кратковременные ливни и грозы.

Температура воздуха ночью составит +4...+11 градусов, а во второй половине недели местами будет не ниже +12...+14 градусов.

Ранее прогнозировалось значительное понижение температуры на Пасху, но последние прогнозы говорят о том, что теплая погода в праздничные дни, скорее всего, сохранится.

Если среднесуточная температура воздуха составляет +15 градусов в течение пяти дней подряд, наступает метеорологическое лето. Обычно оно начинается во второй половине мая или в июне.