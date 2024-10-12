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Йом Кипур: сотни израильтян молятся за заложников, удерживаемых ХАМАС

Euronews 12 октября, 2024 13:23

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Scanpix

Многие протестующие обвиняют правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что оно не делает достаточно для освобождения заложников, ставя свое политическое выживание выше жизни пленников.

Сотни людей собрались в центре Тель-Авива на площади "Заложников" в Йом Кипур, чтобы помолиться за похищенных террористической группировкой ХАМАС 7 октября прошлого года.

Йом Кипур - Судный день, особенный день в еврейском календаре, когда "подводятся итоги года". Пост и молитвы, по религиозным канонам, призваны искупить грехи, совершенные за год, и дать возможность в них покаяться, чтобы получить "хорошую запись" в судьбе на будущий год.

Шей Дикманн, чья двоюродная сестра Кармель Гат была убита в плену, сказала, что надеется, что день размышлений вдохновит власти на действия по разрешению кризиса с заложниками.

"Я говорю сегодня: не говорите, что вы сожалеете. Заключите сделку, которая спасет жизни других заложников, которых еще можно спасти". Кармель пережила 328 дней в плену, прежде чем была жестоко убита своими похитителями. Сегодня день, когда мы должны подумать, как мы можем действовать иначе, чтобы избежать подобных ужасов", - сказала она.

Активисты палестинского радикального движения ХАМАС жестоко убили около 1200 человек и еще 250 взял в заложники во время вторжения 7 октября, после которого израильские войска вошли в Газу.

Около 100 заложников остаются в плену, треть из них, как полагают, мертвы. Другие были или освобождены в результате военных рейдов, или во время недельного перемирия в ноябре, или обнаружены мертвыми. Среди заложников оказались граждане многих государств, включая США, Францию, Россию, Таиланд, Испанию, Великобританию.

Многие протестующие обвиняют правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что оно не делает достаточно для освобождения заложников, и считают, что он ставит свое политическое выживание выше жизни пленников. В то же время сильны и голоса, требующие завершения военной операции в Газе и силового освобождения заложников. Они напоминают, что без уничтожения террористической инфраструктуры Израиль может снова подвергнуться нападениям, подобным тому, которое произошло год назад.

В то же время обстрелы Израиля не прекращались даже в Йом Кипур. Так дом престарелых в городе Герцлия стал мишенью удара дрона со стороны Ливана. Сирены воздушной тревоги минувшей ночью звучали и в западной Галилее.

По данным Минздрава сектора Газа (под эгидой ХАМАС), за время военных действий погибли 42 тысячи жителей анклава. При этом различий между боевиками и гражданскими лицами не делается.

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