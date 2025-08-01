Известный европейский курорт страдает от нашествия змей

Отмечается, что на Майорке обитает несколько видов змей, но беспокойство вызывает то, что за последние годы на острове значительно увеличилось количество именно подковообразных земноводных.

Биолог Самуэль Пинья из Университета Балеарских островов отметил, что нужны тысячи ловушек, чтобы уменьшить популяцию этого вида змей.

Подковообразные змеи являются эндемиками юго-западной Европы и северной Африки, достигают длины около 170 см и умеют плавать.

Резкое увеличение их популяции привело к исчезновению в нескольких районах Майорки ящерицы вида sargantana. Эти земноводные играют важную роль опылителей растений, и их исчезновение может оказать негативное влияние на цепи экосистемы.

Биолог убежден, что если сейчас не начать борьбу с этими змеями, они захватят курорт.

Подковообразные змеи не ядовиты и вряд ли представляют смертельную угрозу для жизни человека. Однако они могут покусать человека, поэтому путешественники должны держаться подальше от них и сообщать местным властям, если увидят такую змею.