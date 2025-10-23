По словам актрисы, дом был продан новым владельцам, которым, по её словам, «больше интересен быстрый доход, чем сохранение старых рижских домов».

«Раньше здание принадлежало, насколько я знаю, меценату Вилису Витолсу. Говорят, его внуки решили продать дом, чтобы получить деньги. Новый владелец разбогател на быстрых кредитах и теперь собирается дом отремонтировать и продать квартиры богатым людям», — рассказала Бурницка.

Из её подъезда уже съехалась почти половина жильцов. Новые собственники намерены провести полную реконструкцию здания и выставить квартиры на продажу. Зане также предложили выкупить свою, однако ни один банк не согласился выдать ей кредит в размере 120 тысяч евро.

«Первый период отчаяния я уже пережила. Теперь стараюсь смотреть на происходящее рационально», — говорит актриса. Бурницка обратилась в Рижскую думу, но получила ответ, что не может претендовать на муниципальное жильё, поскольку её доход превышает установленный порог в 600 евро.

Сейчас актриса уже нашла новое жильё, однако аренда там будет стоить вдвое дороже.