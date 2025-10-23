Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Известную латышскую актрису выселяют из квартиры на Бривибас (1)

Редакция PRESS 23 октября, 2025 13:47

Важно 1 комментариев

Актриса Зане Бурницка получила уведомление, что до 16 декабря должна покинуть квартиру на улице Бривибас, где прожила всю жизнь. В этом доме её семья жила четыре поколения — с 1930-х годов.

По словам актрисы, дом был продан новым владельцам, которым, по её словам, «больше интересен быстрый доход, чем сохранение старых рижских домов».

«Раньше здание принадлежало, насколько я знаю, меценату Вилису Витолсу. Говорят, его внуки решили продать дом, чтобы получить деньги. Новый владелец разбогател на быстрых кредитах и теперь собирается дом отремонтировать и продать квартиры богатым людям», — рассказала Бурницка.

Из её подъезда уже съехалась почти половина жильцов. Новые собственники намерены провести полную реконструкцию здания и выставить квартиры на продажу. Зане также предложили выкупить свою, однако ни один банк не согласился выдать ей кредит в размере 120 тысяч евро.

«Первый период отчаяния я уже пережила. Теперь стараюсь смотреть на происходящее рационально», — говорит актриса. Бурницка обратилась в Рижскую думу, но получила ответ, что не может претендовать на муниципальное жильё, поскольку её доход превышает установленный порог в 600 евро.

Сейчас актриса уже нашла новое жильё, однако аренда там будет стоить вдвое дороже.

Комментарии (1)
Комментарии (1)
Обновлено: 15:20 23.10.2025
Почти не нарушают, но пьют много: итоги запрета продажи спиртного (1)

Важно 15:17

Важно 1 комментариев

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума (1)

Выбор редакции 15:03

Выбор редакции 1 комментариев

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

Думала, что помогает полиции. Как женщина с зарплатой в 890 евро осталась с долгом в 78 тыс. евро (1)

Выбор редакции 14:57

Выбор редакции 1 комментариев

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там? (1)

Важно 14:55

Важно 1 комментариев

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

В пятницу ожидается на редкость тёплый день (1)

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 1 комментариев

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Мы все — в одном шаге от преступления (1)

Важно 14:40

Важно 1 комментариев

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка (1)

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 1 комментариев

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

