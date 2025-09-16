Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Израильская армия начала операцию по полной оккупации Газы (1)

16 сентября, 2025 10:15

Мир 1 комментариев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземному наступлению на город Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

По данным издания, операция стартовала спустя несколько часов после встречи госсекретаря США Марко Рубио с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Собеседники отметили, что Вашингтон поддержал действия Израиля, однако призвал провести их в сжатые сроки.

Один из американских чиновников в комментарии Axios подчеркнул, что США не будут препятствовать действиям Израиля. «Это не война президента США Дональда Трампа, это война Нетаньяху, и ответственность за происходящее лежит на нем», — сказал источник.

Перед началом наземной операции по городу были нанесены авиаудары. По информации Ynet, за 20 минут израильская армия провела 37 атак, в том числе с использованием боевых вертолетов. Channel 12 со ссылкой на очевидцев сообщает, что звуки ударов были слышны в центре Израиля.

Ранее ЦАХАЛ усилил атаки на Газу и призвал жителей переместиться на юг сектора. По данным армии, около 300 тыс. человек откликнулись на этот призыв. В то же время Axios пишет, что руководство силовых структур, включая начальника Генштаба и главу «Моссада», предостерегало Нетаньяху от начала операции, опасаясь за жизни израильских заложников и возможные потери среди военных.

О планах оккупации Газы власти Израиля объявили еще в начале августа. 20 августа министр обороны Исраэль Кац сообщил о начале операции «Колесницы Гидеона-2» и заявил, что армия контролирует окраины города.

Незадолго до наступления президент США Дональд Трамп потребовал от движения ХАМАС освободить заложников. Семейный штаб по возвращению пленных выразил обеспокоенность тем, что многие удерживаемые находятся в Газе. По данным штаба, ХАМАС удерживает около 50 человек.

Обновлено: 10:50 16.09.2025
Кто не платит алименты: обновлённый список ограничения прав (1)

10:44

Новости Латвии 1 комментариев

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Число должников по алиментам в настоящее время превышает 47 тысяч человек, однако общее число детей, нуждающихся в финансовой поддержке из Гарантийного фонда алиментов, уменьшается. При этом задолженность неплательщиков алиментов по-прежнему значительна и достигает 470 миллионов евро.

Да у вас девушек вербуют для взрывов и убийств: реплика Орбана вызвала гнев премьера Швеции (1)

10:27

Мир 1 комментариев

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

Публичная перепалка между премьер-министрами Швеции и Венгрии разразилась в социальных сетях после того, как Виктор Орбан заявил, что 280 несовершеннолетних шведских девушек были арестованы за убийство, процитировав сообщение немецкой газеты.

Губит Латвию не русский: учитель истории (1)

10:26

Мнения 1 комментариев

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

Четыре латвийских школьника завоевали золотые медали в конкуренции 12 стран на Международной олимпиаде по английскому языку, которая прошла в Деве (Румыния) в конце августа.

«Израиль такой же варвар как Россия»: премьер Испании выступил с громким заявлением (1)

10:24

Важно 1 комментариев

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить Израиль от международных спортивных соревнований до прекращения войны в Газе. Заявление главы испанского правительство прозвучало после того, как пропалестинские активисты сорвали финальный этап велогонки "Вуэльта", из-за участия в ней израильской команды Israel Premier Tech.

Загадочная смерть 30-летнего мужчины: соседи подозревают нехорошее (1)

10:13

Выбор редакции 1 комментариев

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

В Валмиере мужчина погиб после падения из окна пятого этажа. Жители дома переживают случившееся, потому что от соседа такого не могли ожидать – погибший был домовитым, работящим, открытым и дружелюбным человеком. Окружающим трудно поверить, что это было самоубийство, сообщает «Degpunktā».

«Латвия за» то, чтобы власти могли копаться в вашем телефоне: да неужели!? Вот вы — за? (1)

10:07

Важно 1 комментариев

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

«Латвия готова поддержать регулирование Европейского Союза «Chat Control» для защиты детей в Интернете», сообщает новостная служба Латвийского телевидения. Это какая такая «Латвия», о которой говорит новостная служба LTV? - вопрошает Язеп Башко на портале Pietiek.com.

