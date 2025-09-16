По данным издания, операция стартовала спустя несколько часов после встречи госсекретаря США Марко Рубио с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Собеседники отметили, что Вашингтон поддержал действия Израиля, однако призвал провести их в сжатые сроки.

Один из американских чиновников в комментарии Axios подчеркнул, что США не будут препятствовать действиям Израиля. «Это не война президента США Дональда Трампа, это война Нетаньяху, и ответственность за происходящее лежит на нем», — сказал источник.

Перед началом наземной операции по городу были нанесены авиаудары. По информации Ynet, за 20 минут израильская армия провела 37 атак, в том числе с использованием боевых вертолетов. Channel 12 со ссылкой на очевидцев сообщает, что звуки ударов были слышны в центре Израиля.

Ранее ЦАХАЛ усилил атаки на Газу и призвал жителей переместиться на юг сектора. По данным армии, около 300 тыс. человек откликнулись на этот призыв. В то же время Axios пишет, что руководство силовых структур, включая начальника Генштаба и главу «Моссада», предостерегало Нетаньяху от начала операции, опасаясь за жизни израильских заложников и возможные потери среди военных.

О планах оккупации Газы власти Израиля объявили еще в начале августа. 20 августа министр обороны Исраэль Кац сообщил о начале операции «Колесницы Гидеона-2» и заявил, что армия контролирует окраины города.

Незадолго до наступления президент США Дональд Трамп потребовал от движения ХАМАС освободить заложников. Семейный штаб по возвращению пленных выразил обеспокоенность тем, что многие удерживаемые находятся в Газе. По данным штаба, ХАМАС удерживает около 50 человек.