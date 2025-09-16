«Израиль такой же варвар как Россия»: премьер Испании выступил с громким заявлением

"Наша позиция четкая и ясная: пока это варварство не прекратится, ни Россия, ни Израиль не должны участвовать в предстоящих международных соревнованиях", - написал Санчес в соцсети X.

Во время финального этапа "Вуэльты", недалеко от финишной черты, группа манифестантов начала пинать защитные ограждения и вступила в столкновения с полицией. Власти сообщили об аресте двух человек и ранении 22.

В преддверии случившегося Санчес выражал свою поддержку участникам протестов. Правительство Испании также предлагало команде Israel Premier Tech отказаться от участия в трёхнедельной гонке.

Санчеса критикуют и в Израиле, и в Испании

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар ответил на комментарии Санчеса, назвав его "антисемитом и лжецом".

"Разве это Израиль вторгся в Газу 7 октября? Или это террористическое государство ХАМАС в Газе вторглось в Израиль и устроило крупнейшую резню евреев со времен Холокоста? Санчес и его коммунистическое правительство - антисемиты и противники истины", - подчеркнул Саар.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда (член консервативной Народной партии) также раскритиковал Санчеса и назвал воскресные события печальным днём для испанской столицы.

Датский гонщик Йонас Вингегор, лидировавший в общем зачёте перед финальным этапом, был объявлен победителем "Вуэльты", но традиционная церемония награждения была отменена.

"Жаль, что у нас отняли такой момент", - сказал Вингегор. "Каждый имеет право на протест, но не таким образом, чтобы это повлияло на нашу гонку или поставило её под угрозу". Сообщается, что позже команды устроили импровизированную церемонию награждения, чтобы гонщики могли отпраздновать победу.



Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также осудила протестующих за то, что они "испортили" гонку, и подвергла критике главу испанского правительства.

Директор "Вуэльты" Хавьер Гильен поддержал решение оставить израильскую команду в гонке. "Позиция организаторов "Вуэльты" была ясна: мы должны были соблюдать нормы Международного союза велосипедистов. Именно UCI регулирует вопросы допуска к гонке", - заявил Гильен на пресс-конференции в понедельник.

"Мы никогда не вступали ни в какие другие дебаты. Всё, чего мы хотели, - это закончить гонку в нормальной обстановке, а это было невозможно".

Реакция Международного союза велосипедистов

"Мы сожалеем о том, что премьер-министр Испании и его правительство поддержали предпринятые на спортивном мероприятии действия, которые могут помешать его нормальному проведению, и в некоторых случаях выразили своё восхищение протестующими.

Эта позиция полностью противоречит олимпийским ценностям единства, взаимного уважения и мира. Она также, вероятно, поставит под сомнение способность Испании принимать крупные международные спортивные мероприятия, обеспечивая их проведение в условиях безопасности и в соответствии с принципами Олимпийской хартии", - говорится в заявлении Международного союза велосипедистов (UCI).