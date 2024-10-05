Израиль наносит новые удары по Бейруту

Звуки взрывов вновь были слышны в Бейруте в ночь на субботу. Ранее израильские военные вновь распространили несколько предупреждений о немедленной эвакуации жителям южного района ливанской столицы Дахие, которые находятся вблизи зданий, являющихся объектами "Хезболлах".

В то же время в "Хезболлах" заявили, что в районе границы с Ливаном продолжаются столкновения ее боевиков и израильских военных. "Израильские вражеские солдаты возобновили попытку продвижения в сторону муниципалитета Одайссе, бойцы "Хезболлах" отразили попытку, столкновения продолжаются", - говорится в коммюнике террористической группировки.

В "Хезболлах" также заявляют, что нанесли удар по израильским войскам в районе Ярун на юге Ливана "ракетным залпом", а также по "скоплению солдат" в двух точках через границу.

В пятницу, по данным ЦАХАЛ, из Ливана по израильской территории было запущено более 200 ракет. Информации о пострадавших не поступало.

Тем временем, Reuters со ссылкой на ливанские СМИ сообщает о гибели в Триполи в результате израильской атаки Саида Аталлы, лидера вооруженного крыла ХАМАС, бригад "Аль-Кассам". Как сообщается, он был убит с тремя членами своей семьи в результате удара по лагерю палестинских беженцев.

Между тем, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Израилю необходимо нанести удар по объектам ядерной программы Ирана в ответ на недавнюю ракетную атаку со стороны Исламской республики

Экс-глава Белого дома сделал это заявление, выступая на предвыборном ралли в Северной Каролине. Полемизируя заочно с Джо Байденом, который ранее на этой неделе предостерег Израиль от удара по иранским ядерным объектам, Трамп заявил: "Я думаю, он ошибается. Разве это не то, по чему вы должны нанести удар? Я имею в виду, что это самый большой риск, который у нас есть, ядерное оружие... Когда они задали ему этот вопрос, ответ должен был быть таким: сначала нанесите удар по ядерным объектам, а потом беспокойтесь об остальном".

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи накануне сказал, что удар ракетами по Израилю в минувший вторник был наиболее мягким ответом Тегерана на действия правительства Израиля. "То, что сделали наши вооруженные силы, было минимальным наказанием за ошеломляющие преступления узурпировавшего власть сионистского режима", - сказал аятолла.