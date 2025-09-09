Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Израиль бомбил столицу Катара: совещание руководства ХАМАС не задалось

© BBC 9 сентября, 2025 20:12

Мир 0 комментариев

Израиль нанес несколько ударов по Дохе, столице Катара. Целью удара было руководство ХАМАС, которое, по предварительным данным, собралось там для совещания.

Во вторник в столице Катара, Дохе, были слышны несколько взрывов, очевидцы сообщали, что видели дым. Издание Axios сообщило, что это израильский удар, цель которого — представители ХАМАС.

Армия обороны Израиля заявила, не уточняя регион, что нанесла удар по руководству ХАМАС, напрямую ответственному за нападения на Израиль 7 октября. Операция была проведена совместно с ШАБАК, израильской службой безопасности и контрразведки.

«Перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба среди гражданского населения, включая использование высокоточного вооружения и дополнительной разведывательной информации», — говорится в заявлении.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что это операция Израиля.

«Сегодняшние действия против главарей террористической организации ХАМАС были полностью независимой операцией Израиля. Израиль инициировал ее, Израиль провел ее и Израиль полностью берет на себя ответственность», — заявил он в Х.

Катар — важный союзник США на Ближнем Востоке. При этом он более 10 лет предоставляет убежище политическому руководству ХАМАС и вместе с Вашингтоном исполняет посредническую роль в попытке мирного урегулирования войны в Газе.

Высокопоставленный источник в ХАМАС сообщил телеканалу Al Jazeera, что лидеры движения были атакованы в Дохе во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в Газе.

Два дня назад Трамп сделал ХАМАСу «последнее предупреждение».

«Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа [от соглашения], — написал Трамп на своей платформе Truth Social. — Это мое последнее предупреждение, другого не будет!»

По информации израильского 12-го канала, Трамп дал «зеленый свет» на проведение операции.

Как сообщает канал, среди убитых лидеров ХАМАС — Халед Машааль, лидер зарубежного крыла движения, попытку убить которого Израиль уже предпринимал в 1997 году в Иордании.

Times of Israel со ссылкой на арабские СМИ пишет, что в штаб-квартире ХАМАС, по которой был нанесен удар, находился лидер ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя, главный переговорщик ХАМАС и участник переговоров о перемирии в секторе Газа. При этом два источника Reuters в ХАМАС утверждают, что члены переговорной группы выжили.

Помимо этого, в штаб-квартире присутствовали Захер Джабарин — глава организации на Западном берегу, и Мухаммад Дарвиш — глава Шуры (совета) ХАМАС.

Министерство иностранных дел Катара осудило атаку Израиля.

«Государство Катар решительно осуждает трусливую израильскую атаку, нацеленную на жилые здания, в которых проживали несколько членов политбюро ХАМАС в столице Катара — Дохе», — заявил официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил израильские удары.

«Мы только что узнали об израильских атаках в Катаре — стране, которая играет крайне позитивную роль в достижении прекращения огня и освобождении всех заложников. Я осуждаю это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара», — заявил Гутерриш на брифинге для СМИ.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Франк Гарднер, это тревожный прецедент для будущих мирных переговоров и дипломатических инициатив: «Сейчас необходимо получить ответы на несколько ключевых вопросов. Знали ли США об этой атаке заранее? Если знали, то как, учитывая, что это была атака на суверенную территорию Катара, это повлияет на деятельность крупнейшей американской авиабазы в Аль-Удейде? Как это отразится на отношениях США со всеми арабскими союзниками в Персидском заливе? Если даже Катар, где ранее проходили переговоры между США и Талибаном до 2021 года, больше не является безопасным местом, то где тогда оно есть?»

Удары были нанесены менее чем через две недели после того, как начальник генштаба израильской армии пообещал нанести удары по лидерам ХАМАС за рубежом.

«Большинство руководства ХАМАС находится за границей, и мы доберемся до них», — заявил генерал-лейтенант Эяль Замир 31 августа.

 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

