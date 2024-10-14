Изнасилования девочек и торговля людьми: трем мужчинам вынесен приговор

Как пишет ведомство, все три мужчины чинили сексуальное насилие с пострадавшими несовершеннолетними девочками, в том числе двое совершали изнасилования.

При этом один из обвиняемых фактически организовывал эти преступные контакты: он размещал объявления о секс-услугах, публикуя там фотографии одной из девочек, ее пользовательское имя в приложении Snapchat, номер телефона и свой адрес электронной почты. А чтобы добиться согласия жертвы на занятие проституцией, угрожал и регулярно давал наркотики.

Кроме того, угрожая ножом и физической расправой, он отобрал у одной из девочек мобильный телефон. Другая сумела отстоять свое имущество.

Курземский районный суд приговорил организатора, который во время совершения преступлений сам был несовершеннолетним, к лишению свободы на девять лет и пробационному надзору на пять лет — за изнасилование, сексуальное насилие, торговлю людьми и ограбление.

Другой обвиняемый приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы и пятилетнему пробационному надзору — его признали виновным в изнасиловании, секс-насилии и пособничестве ограблению. Третий по решению суда должен за сексуальное насилие провести в заключении шесть лет и восемь месяцев и затем три года находиться под надзором.