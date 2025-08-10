Это ответ президенту США Дональду Трампу, который планирует 15 августа встретиться с Владимиром Путиным в США, чтобы обсудить перспективы окончания войны в Украине. Для этого Москве и Киеву нужно провести «обмен территориями», заявил накануне Трамп.

Лидеры стран Европы и глава Еврокомиссии выступили с совместным заявлением, обнародовав общую позицию союзников Украины в Европе накануне встречи президентов США и России на Аляске 15 августа.

Коммюнике было опубликовано поздним вечером субботы, спустя сутки после того, как Дональд Трамп объявил место и дату встречи с Владимиром Путиным для обсуждения перспектив завершения войны с Украиной. По версии Трампа, для этого будет необходим, в частности, «обмен территориями» между Москвой и Киевом.

Трамп тогда не конкретизировал, что он имеет в виду, но источники Wall Street Journal, знакомые с результатами переговоров спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с Путиным в Москве 6 августа, рассказали журналистам, что Путин якобы готов на перемирие в обмен на отказ Украины от Донецкой и Луганской областей, которые в значительной мере контролирует Россия.

Весь выходной день союзники обсуждали друг с другом и Киевом совместную позицию. Зеленский сообщил о нескольких своих телефонных разговорах с европейскими главами. А глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров прилетели в Великобританию, где в загородной резиденции министра иностранных дел Дэвида Лэмми встретились с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и советниками по нацбезопасности глав стран Европы.

Европа приветствует усилия президента Трампа по прекращению агрессивной войны России в Украине и достижению справедливого мира, говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии и Польши, а также главы Еврокомиссии.

«Мы готовы поддержать эту работу дипломатическими усилиями, а также продолжая нашу существенную военную и финансовую помощь Украине, в том числе через "Коалицию желающих"», — сказано в заявлении.

Но «значимые переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения военных действий», «путь к миру не может быть определен без участия Украины», а «изменение международно признанных границ силой невозможно», повторили авторы коммюнике уже много раз ранее объявленную позицию.

Утром субботы об этом же заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он повторил, что считает невозможным обсуждение будущего Украины без участия в таких переговорах самой Украины, и дал понять, что Киев считает неприемлемым какой-либо обмен территориями с Россией.

«Ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут», — заявил Зеленский в утреннем обращении.

«Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, — они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают», — написал Зеленский, добавив, что готов работать с Трампом и другими партнерами «ради реального мира».

По итогам переговоров в субботу он назвал их конструктивными. «Наши сигналы передали. Наши аргументы слышат. Опасности учитывают», — сказал Зеленский.

Еще до публикации совместного заявления газета Wall Street Journal обнародовала позицию европейских союзников Украины, основываясь на сообщениях своих источников, близких к переговорам.

По их версии, европейские страны и Украина потребуют, чтобы прекращение огня предшествовало любым обменам территориями, а сами эти обмены, если они состоятся, должны быть взаимными: если Украина уступает России какие-то территории, она должна получить от нее другие. Некоторые источники говорят конкретнее: если Украина оставит Донецкую область, то взамен российские войска должны уйти из Запорожской и Херсонской.

С этой точкой зрения были ознакомлены вице-президент Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог, писала газета. «Любая территориальная уступка со стороны Киева должна оговариваться железными гарантиями безопасности — включая потенциальное членство Украины в НАТО», — резюмировала Wall Street Journal.

Саммит для двоих или для троих?

В субботу несколько американских СМИ, в том числе партнер Би-би-си в США, телеканал CBS, сообщали со ссылкой на свои источники в Белом доме, что администрация Трампа не исключает приглашения Зеленского на встречу президентов США и России 15 августа, однако формат его участия не был понятен.

В ночь на воскресенье собеседники Washington Post и агентства Reuters в Белом доме сообщили, что хотя Трамп остается открыт к участию во встрече с Путиным и Зеленским одновременно, в ближайшее время планируется только двусторонний саммит, с участием президента России.

О первой со времен начала Россией полномасштабного вторжения в Украину личной встрече Трампа и Путина, которая вопреки ожиданиям состоится на территории Соединенных Штатов, в штате Аляска, президент США объявил в своей соцсети в ночь на субботу по московскому времени.

Москва и Вашингтон, принципиально договорившиеся о личной встрече двух президентов еще 6 августа, во время очередного визита спецпосланника Уиткоффа в Москву, несколько дней держали место и дату в секрете.

Выбор Аляски, территории, когда-то принадлежавшей Российской империи, многих удивил.

«Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — так Ушаков объяснил выбор места встречи.

Кремль и Белый дом договорились о встрече накануне того, как должен был закончиться срок ультиматума, который Трамп поставил Путину для достижения перемирия с Киевом, грозя в противном случае ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти. После визита Уиткоффа в Москву Трамп об этом дедлайне больше не вспоминал.