Из-за съемок фильма в центре Риги запрещается парковка: уже с субботы

Также во время съемок движение транспортных средств, пешеходов, велосипедов и электросамокатов будет ограничено и при необходимости периодически закрываться на срок до пяти минут.

В четверг, 19 декабря, с 00.40 до 5.00 будет ограничено движение транспортных средств на участке улицы Бривибас от дома номер 40 до здания по улице Бривибас, 48/50.

В субботу, 28 декабря, с 8:00 до 10:00 будет ограничено движение транспортных средств у перекрёстка Ганибу Дамбис и улицы Дамбья. С 7 часов утра воскресенья, 29 декабря, до 22 часов понедельника, 30 декабря, на улице Реймерса будет ограничено пешеходное и велосипедное движение.

С 7 часов утра воскресенья, 29 декабря, до 22 часов понедельника, 30 декабря, на участке бульвара Райниса от улицы Кр. Валдемара до бульвара Бривибас разрешенная скорость движения изменится до 30 километров в час.

С субботы, 14 декабря, с 16.00 до четверга, 19 декабря, с 9.00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Дзирнавас от улицы Бривибас до улицы Базницас и на участке улицы Базницас от дома на ул. Базницас, 7 до улицы Дзирнаву.

С 16.00 14 декабря до 8.00 24 декабря запрет будет действовать на участке улицы Дзирнаву от улицы Тербатас до здания на улице Дзирнаву, 58.

С воскресенья, 15 декабря, с 8 часов утра до четверга, 19 декабря, с 7 часов утра, остановка и парковка транспортных средств будут запрещены на участке улицы Дзирнаву от улицы Бривибас до улицы Базницас, на правой стороне улицы, и на улице Дзирнаву возле автостоянки на улице Бривибас, 44, за исключением парковок для инвалидов.

Со вторника, 17 декабря, с 16:00 до четверга, 19 декабря, с 9:00 на участке улицы Базницас от улицы Дзирнаву до улицы Лачплеша будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, за исключением парковок для инвалидов.

С 18:00 пятницы, 20 декабря, до 8:00 вторника, 24 декабря, запрет на остановку и парковку будет действовать на участке улицы Тербатас от улицы Элизабетес до улицы Дзирнаву. С другой стороны, стоянки будут ограничены с 21 декабря в 10.00 до 24 декабря в 4.00 - на улице Дзирнаву возле зданий по улице Дзирнаву, 73 и улице Дзирнаву, 75.

С 18:00 пятницы, 27 декабря, до 13:00 субботы, 28 декабря, остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены на участке улицы Красотаю от улицы Спаргелю до улицы Матиса. Также с 18.00 27-го декабря до 15.00 28 декабря будет действовать запрет на остановку и парковку на участке улицы Эрнеста Бирзниека-Упиша от здания по улице Эрнеста Бирзниека-Упиша, 22 до улицы Лачплеша, а до 28 декабря на ул. 17.00 – на участке улицы Сколас от улицы Бруниниеку до улицы Стабу, за исключением парковочных мест для инвалидов.

С 16.00 субботы, 28 декабря, до 8.00 субботы, 4 января, будет запрещена остановка и парковка транспортных средств на участке бульвара Калпака от бульвара Бривибас до улицы Реймерса и на участке улицы Реймерса от бульвара Райниня до здание на улице Реймерса, 1.

С воскресенья, 29 декабря, с 7.00 до понедельника, 30 декабря, с 22.00 остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены на улице Реймерса возле здания по бульвару Райня, 6. Аналогично в воскресенье, 29 декабря, с 8.00 до 22.00. С 11 часов утра запрет на остановку и парковку будет действовать на участке улицы Дзирнаву от дома на улице Дзирнаву, 42 до улицы Кр. Валдемара.

С 10 часов четверга, 2 января, до 6 часов утра субботы, 4 января, будет запрещена остановка и парковка транспортных средств на бульваре Райниса возле здания по бульвару Райня, 7.

За съемку отвечает ООО «Студия Film Angels».