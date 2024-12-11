Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

Из-за съемок фильма в центре Риги запрещается парковка: уже с субботы

© LETA 11 декабря, 2024 18:05

Новости Латвии 0 комментариев

С субботы во время съемок фильма Humint на нескольких улицах центра Риги будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств в период с 14 декабря по 3 января, сообщили в Рижской думе.

Также во время съемок движение транспортных средств, пешеходов, велосипедов и электросамокатов будет ограничено и при необходимости периодически закрываться на срок до пяти минут.

В четверг, 19 декабря, с 00.40 до 5.00 будет ограничено движение транспортных средств на участке улицы Бривибас от дома номер 40 до здания по улице Бривибас, 48/50.

В субботу, 28 декабря, с 8:00 до 10:00 будет ограничено движение транспортных средств у перекрёстка Ганибу Дамбис и улицы Дамбья. С 7 часов утра воскресенья, 29 декабря, до 22 часов понедельника, 30 декабря, на улице Реймерса будет ограничено пешеходное и велосипедное движение.

С 7 часов утра воскресенья, 29 декабря, до 22 часов понедельника, 30 декабря, на участке бульвара Райниса от улицы Кр. Валдемара до бульвара Бривибас разрешенная скорость движения изменится до 30 километров в час.

С субботы, 14 декабря, с 16.00 до четверга, 19 декабря, с 9.00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Дзирнавас от улицы Бривибас до улицы Базницас и на участке улицы Базницас от дома на ул. Базницас, 7 до улицы Дзирнаву.

С 16.00 14 декабря до 8.00 24 декабря запрет будет действовать на участке улицы Дзирнаву от улицы Тербатас до здания на улице Дзирнаву, 58.

С воскресенья, 15 декабря, с 8 часов утра до четверга, 19 декабря, с 7 часов утра, остановка и парковка транспортных средств будут запрещены на участке улицы Дзирнаву от улицы Бривибас до улицы Базницас, на правой стороне улицы, и на улице Дзирнаву возле автостоянки на улице Бривибас, 44, за исключением парковок для инвалидов.

Со вторника, 17 декабря, с 16:00 до четверга, 19 декабря, с 9:00 на участке улицы Базницас от улицы Дзирнаву до улицы Лачплеша будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств, за исключением парковок для инвалидов.

С 18:00 пятницы, 20 декабря, до 8:00 вторника, 24 декабря, запрет на остановку и парковку будет действовать на участке улицы Тербатас от улицы Элизабетес до улицы Дзирнаву. С другой стороны, стоянки будут ограничены с 21 декабря в 10.00 до 24 декабря в 4.00 - на улице Дзирнаву возле зданий по улице Дзирнаву, 73 и улице Дзирнаву, 75.

С 18:00 пятницы, 27 декабря, до 13:00 субботы, 28 декабря, остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены на участке улицы Красотаю от улицы Спаргелю до улицы Матиса. Также с 18.00 27-го декабря до 15.00 28 декабря будет действовать запрет на остановку и парковку на участке улицы Эрнеста Бирзниека-Упиша от здания по улице Эрнеста Бирзниека-Упиша, 22 до улицы Лачплеша, а до 28 декабря на ул. 17.00 – на участке улицы Сколас от улицы Бруниниеку до улицы Стабу, за исключением парковочных мест для инвалидов.

С 16.00 субботы, 28 декабря, до 8.00 субботы, 4 января, будет запрещена остановка и парковка транспортных средств на участке бульвара Калпака от бульвара Бривибас до улицы Реймерса и на участке улицы Реймерса от бульвара Райниня до здание на улице Реймерса, 1.

С воскресенья, 29 декабря, с 7.00 до понедельника, 30 декабря, с 22.00 остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены на улице Реймерса возле здания по бульвару Райня, 6. Аналогично в воскресенье, 29 декабря, с 8.00 до 22.00. С 11 часов утра запрет на остановку и парковку будет действовать на участке улицы Дзирнаву от дома на улице Дзирнаву, 42 до улицы Кр. Валдемара.

С 10 часов четверга, 2 января, до 6 часов утра субботы, 4 января, будет запрещена остановка и парковка транспортных средств на бульваре Райниса возле здания по бульвару Райня, 7.

За съемку отвечает ООО «Студия Film Angels».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 10 реакций
Комментарии (0) 10 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 0 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 0 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать