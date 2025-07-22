Из-за поломки стрелки в Риге изменён маршрут 7-го трамвая

Трамвай пойдет по улице 13 января, затем повернет налево на набережную Генерала Радзиньша и продолжит свой обычный маршрут до Кенгарагса.

Маршрут в сторону улицы Аусекля остаётся без изменений. Остальные трамвайные маршруты также не изменятся.

Как сообщалось, в понедельник вечером из-за повреждения трамвайных путей в центре Риги было временно остановлено движение трамваев маршрутов 1, 7, 8 и 14 в обоих направлениях. Движение было остановлено на перекрёстке улицы 13 января и бульвара Аспазияс, но вскоре было восстановлено.