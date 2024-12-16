Из-за непогоды 7 тысяч латвийских потребителей сидят без электричества

Предприятие сообщает, что в понедельник в 7:30 утра из-за порывистого ветра были зарегистрированы многочисленные повреждения электросети, в результате чего было нарушено электроснабжение около 6900 потребителей в Олайнском районе, Южно-Курземском, Кулдиге и Кулдигском районах, Павилосте, Елгаве и другие места в Латвии.

Представители "Sadales tīkls" сообщили агентству LETA, что из-за порывистого ветра ущерб электросетям нанесен в основном в прибрежных и центральных районах. Самые масштабные перебои с электроснабжением наблюдаются в Олайнском районе, за ним следуют Елгава, Елгавский район, Кулдига, Кулдигский район, Южно-Курземский район, Павилостский и Цесисский районы.

Также в компании отмечают, что сотрудники "Sadales tīkls" работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии потребителям. Однако в более сложных ситуациях восстановление электроснабжения может занять больше времени, поскольку доступ к месту повреждения может быть затруднен из-за поломанных ветром деревьев.

При этом следует учитывать, что ситуация с электроснабжением могут возобновиться, так как аварии возникают в зависимости от направления движения ветра. Возможны случаи, когда вскоре после устранения неисправности на одном участке линии электропередачи прекращение электроснабжения возникает из-за неисправности на другом участке той же линии.

Представители компании также подчеркивают, что находиться на улице в экстремальных погодных условиях небезопасно и ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к ЛЭП, если есть деревья, ветки или обрывы ЛЭП. О таких опасных ситуациях необходимо немедленно сообщать в «Sadales tīkls», позвонив по круглосуточному бесплатному телефону сообщения 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу – 112.

Жителям предлагается следить за текущей ситуацией в электросетях на цифровой карте отключений, доступной на сайте www.sadalestikls.lv, которая содержит информацию об уже зарегистрированных повреждениях электросетей, то есть незапланированных отключениях. Жителям предлагается сообщать о еще не зарегистрированных повреждениях или замеченных дефектах электросетей на сайте в разделе «Сообщить о повреждении». Участие граждан помогает быстрее обнаружить все точки повреждений.

Если повреждение произошло в электрической сети среднего напряжения и пользователь зарегистрировал свой мобильный телефон или электронную почту в «Sadales tīkls» для получения оперативной информации, на адрес об отключении придет короткое сообщение или электронное письмо в течение примерно 20 минут. Чтобы быть уверенным, что информация будет получена во время отключения электроэнергии, «Sadales tīkls» предлагает вам указать или обновить номер мобильного телефона или адрес электронной почты на портале www.e-st.lv.