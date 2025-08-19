Из-за нехватки водителей перевозчики отменяют рейсы: сегодня — минус 16

В частности, АО «Liepājas autobusu parks» отменило рейс по маршруту Рига–Валдлаучи–Плявниеккалнс–Кекава, запланированный на 14:00, а также рейс Кекава–Плявниеккалнс–Валдлаучи–Рига, запланированный на 15:00.

Кроме того, из-за нехватки водителей «Liepājas autobusu parks» во вторник не выполнит рейс Огре–Рига, запланированный на 17:25, и рейс Рига–Огре, запланированный на 18:40. Также отменен рейс по маршруту Рига–Сунтажи–Мадлиена–Эргли, запланированный на 17:25.

В свою очередь, ООО «Latvijas sabiedriskais autobuss» во второй половине дня во вторник из-за нехватки водителей отменило рейс Рига–Адажи–Карникана (Тиргус), запланированный на 16:05.

В общей сложности пассажирские перевозчики во вторник отменили 16 рейсов, из которых утром во вторник «Liepājas autobusu parks», «Latvijas sabiedriskais autobuss» и АО «Nordeka» из-за нехватки водителей отменили 10 рейсов.

Как ранее сообщало LETA, оборот «Liepājas autobusu parks» в 2024 году составил 18,44 млн евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее, а убытки компании выросли на 32,3% — до 1,961 млн евро.

Компания зарегистрирована в 1991 году, ее уставной капитал составляет 878 417 евро. В капитале «Liepājas autobusu parks» 60,12% принадлежит ООО «LAP1R», которое, по данным «Firmas.lv», косвенно принадлежит семьям Андриса Шкеле (67%) и Айнара Шлесера (LPV) (33%), а 34,85% акций принадлежат Лиепайскому самоуправлению.

В свою очередь, «Latvijas sabiedriskais autobuss» в 2023 году работал с оборотом 11,994 млн евро, что на 0,2% меньше, чем годом ранее, но прибыль компании увеличилась в три раза — до 30 752 евро. Финансовые данные за 2024 год еще не опубликованы.

Компания «Latvijas sabiedriskais autobuss» зарегистрирована в 1996 году, ее уставной капитал составляет 696 069 евро. Компания принадлежит зарегистрированной на Мальте «Bus Group», а истинным бенефициаром является Виталий Комар.

«Nordeka» в 2024 году работала с оборотом 9,809 млн евро, что на 12,9% больше, чем годом ранее, а также компания получила прибыль в размере 270 953 евро, в отличие от убытков в предыдущем году.

«Nordeka» зарегистрирована в 1991 году, ее уставной капитал составляет 4 633 672 евро. Единственным владельцем «Nordeka» является ООО «NordBus Group», которое принадлежит Генриху Перштейну.