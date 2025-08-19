Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Из-за нехватки водителей перевозчики отменяют рейсы: сегодня — минус 16

Редакция PRESS 19 августа, 2025 17:33

Из-за нехватки водителей пассажирские перевозчики во вторник отменили несколько автобусных рейсов, сообщается на сайте Дирекции автотранспорта.

В частности, АО «Liepājas autobusu parks» отменило рейс по маршруту Рига–Валдлаучи–Плявниеккалнс–Кекава, запланированный на 14:00, а также рейс Кекава–Плявниеккалнс–Валдлаучи–Рига, запланированный на 15:00.

Кроме того, из-за нехватки водителей «Liepājas autobusu parks» во вторник не выполнит рейс Огре–Рига, запланированный на 17:25, и рейс Рига–Огре, запланированный на 18:40. Также отменен рейс по маршруту Рига–Сунтажи–Мадлиена–Эргли, запланированный на 17:25.

В свою очередь, ООО «Latvijas sabiedriskais autobuss» во второй половине дня во вторник из-за нехватки водителей отменило рейс Рига–Адажи–Карникана (Тиргус), запланированный на 16:05.

В общей сложности пассажирские перевозчики во вторник отменили 16 рейсов, из которых утром во вторник «Liepājas autobusu parks», «Latvijas sabiedriskais autobuss» и АО «Nordeka» из-за нехватки водителей отменили 10 рейсов.

Как ранее сообщало LETA, оборот «Liepājas autobusu parks» в 2024 году составил 18,44 млн евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее, а убытки компании выросли на 32,3% — до 1,961 млн евро.

Компания зарегистрирована в 1991 году, ее уставной капитал составляет 878 417 евро. В капитале «Liepājas autobusu parks» 60,12% принадлежит ООО «LAP1R», которое, по данным «Firmas.lv», косвенно принадлежит семьям Андриса Шкеле (67%) и Айнара Шлесера (LPV) (33%), а 34,85% акций принадлежат Лиепайскому самоуправлению.

В свою очередь, «Latvijas sabiedriskais autobuss» в 2023 году работал с оборотом 11,994 млн евро, что на 0,2% меньше, чем годом ранее, но прибыль компании увеличилась в три раза — до 30 752 евро. Финансовые данные за 2024 год еще не опубликованы.

Компания «Latvijas sabiedriskais autobuss» зарегистрирована в 1996 году, ее уставной капитал составляет 696 069 евро. Компания принадлежит зарегистрированной на Мальте «Bus Group», а истинным бенефициаром является Виталий Комар.

«Nordeka» в 2024 году работала с оборотом 9,809 млн евро, что на 12,9% больше, чем годом ранее, а также компания получила прибыль в размере 270 953 евро, в отличие от убытков в предыдущем году.

«Nordeka» зарегистрирована в 1991 году, ее уставной капитал составляет 4 633 672 евро. Единственным владельцем «Nordeka» является ООО «NordBus Group», которое принадлежит Генриху Перштейну.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

