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Из-под кнута и ежеминутных окриков Кирсиса: памятник Барклаю наконец перевезут в Юрмалу

Редакция PRESS 14 ноября, 2024 15:26

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В Риге в ночь на 31 октября в обстановке строгой секретности был демонтирован памятник полководцу Михаилу Барклаю де Толли в парке Эспланада. По условиям договора дарения власти Риги не могут уничтожить или передавать памятник, а обязаны вернуть его за свой счет бизнесмену Евгению Гомбергу, по инициативе которого он был установлен.

Спустя две недели после демонтажа памятника он так и не был доставлен в резиденцию Гомберга в Юрмале, где для него уже давно подготовлен постамент. Вот что пишет сам меценат в социальной сети Facebook о возникшей задержке:

"Переезд Барклая. После долгих переговоров на сегодня картина выглядит так. Во вторник, 19 ноября в 8.00 транспортная компания, законтрактованная агентством памятников, грузит скульптуру на ул. Вароню и доставляет ее к границе Риги на юрмальском шоссе.

Дальше им ехать нет смысла, поскольку у их трейлера короткая рука-манипулятор, и выгрузить на постамент ко мне - не хватает длины. Поэтому от границы Риги, около 10.00, скульптуру перегружаем на нанятый мной трейлер с длинной рукой и к 10.30-11.00 привозим на проспект Дзинтару. Сразу ставим на подготовленный постамент. Если опять чего-нибудь не случится.

Логистика глуповатая, но Агентство памятников договаривалось о транспорте из-под кнута и ежеминутных окриков Кирсиса - быстро, еще быстрее, быстро, как только возможно, еще быстрее.

Причем сначала транспортникам было сказано, что снимают с постамента и везут ко мне в Юрмалу. Потом решили, что Гомберг не готов принять, и надо везти на Вароню. Еще бы я был готов, если все делали в страшном секрете, в первую очередь от меня, да еще ночью. Были бы мозги - могли бы договориться о правильном трейлере сразу".

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