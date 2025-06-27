Июнь завершится ветреной погодой: что дальше?

В субботу ожидается преимущественно облачная погода, в Курземе будет светить солнце, днем небо прояснится также в Земгале и Риге. Местами пройдут кратковременные дожди. Западный, северо-западный ветер утром и днем в порывах усилится до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью не опустится ниже +11 градусов, максимальная температура днем составит от +15 градусов в некоторых районах Видземе до +21 градуса на востоке Курземе и Земгале.

В воскресенье ночью и утром на большей части страны пройдут кратковременные дожди, днем будет относительно солнечно, скорость западного, северо-западного ветра в порывах будет достигать 14-19 метров в секунду, воздух прогреется до +16...+21 градуса.

В понедельник также прогнозируется довольно солнечная погода, в восточных краях местами пройдут кратковременные дожди, по всей стране сохранится сильный северо-западный ветер, температура воздуха заметно не изменится.

В первые дни июля ветер станет слабее, часто будет светить солнце и повысится температура воздуха.

Ожидается, что в стратосфере уменьшится концентрация озона, поэтому усилится солнечное ультрафиолетовое излучение. С 11 до 16 часов следует избегать длительного пребывания под прямыми лучами солнца, носить закрывающую все тело одежду или использовать солнцезащитный крем.