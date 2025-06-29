Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 29. Июня Завтра: Paulis, Pauls, Pavils, Peteris
Доступность

Июль приходит с жарой: в четверг температура воздуха может достигнуть +30 градусов

Редакция PRESS 29 июня, 2025 17:31

Важно 0 комментариев

Фото press.lv

В июне погодные условия в Латвии определяли циклоны. В начале следующей недели уходящий циклон еще даст о себе знать порывистым ветром, но уже во вторник атмосферное давление повысится, солнце станет светить чаще, небольшой дождь будет идти лишь местами на востоке, во многих местах температура воздуха превысит +20 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник циклон еще будет действовать, поэтому ночью местами, а днем лишь на крайнем востоке страны пройдут кратковременные дожди. Ветер, от умеренного до умеренно сильного, будет дуть с запада и северо-запада, порывы достигнут скорости 15-18 м/с. Температура воздуха ночью - от +10 до +15 градусов, днем - максимум от +15 до +19 градусов.

Однако уже во вторник под влиянием антициклона небо на западе прояснится, на востоке его время от времени еще будут закрывать облака - там и ночью местами ожидается кратковременный дождь. Порывы северо-западного и западного ветра по-прежнему будут достигнать 15-18 м/с.

В среду облаков станет меньше, но на востоке еще будет наблюдаться небольшой дождь. Ветер утихнет. Температура воздуха ночью - как и ранее, но днем во вторник по всей стране, а в среду в прибрежных районах воздух прогреется до +17-22 градусов. В среду же по всей Латвии, кроме побережья, ожидается повышение температуры воздуха до +22-27 градусов.

Теплее всего будет в четверг - местами в центральных районах страны температура воздуха может достичь +30 градусов. В конце недели жара спадет, максимальная температура воздуха прогнозируется в пределах от +16 до +23 градусов. Днем - преимущественно солнечно, небольшие осадки ожидаются лишь на востоке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 19 реакций
Комментарии (0) 19 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:30 29.06.2025
В Риге вводят очередные ограничения движения: в связи со школьным Праздником песни
Sfera.lv 2 часа назад
Между Латвией и Эстонией запустят два приграничных автобусных маршрута
Bitnews.lv 9 часов назад
Трамп заявил, что спас Хаменеи от «позорной смерти»
Bitnews.lv 9 часов назад
Прогноз на воскресенье в Латвии
Bitnews.lv 10 часов назад
Диверсанты из Латвии вместе с американскими водолазами уничтожили боеприпасы
Sfera.lv 10 часов назад
Латвия официально начала идти к минному полю
Sfera.lv 11 часов назад
После Трампа президентом США станет другой Трамп?
Sfera.lv 11 часов назад
Десятки тысяч протестующих в Белграде потребовали досрочных выборов
Sfera.lv 11 часов назад

С дома на улице Тербатас в Риге, где жил писатель Валентин Пикуль, сняли мемориальную доску

Важно 21:50

Важно 0 комментариев

Доска, установленная в 2014 году, была снята на этой неделе по распоряжению бывшего вице-мэра столицы Эдварда Ратниекса. Об этом сообщил воскресный выпуск программы Nekā personīga.

Доска, установленная в 2014 году, была снята на этой неделе по распоряжению бывшего вице-мэра столицы Эдварда Ратниекса. Об этом сообщил воскресный выпуск программы Nekā personīga.

Читать
Загрузка

Ритуал для привлечения лета или день стирки у русалок? Соцсеть развеселило странное зрелище (ФОТО)

Для настроения 18:46

Для настроения 0 комментариев

Андрей, проезжая по мосту через реку Заубе, увидел, что к перилам привязаны... бюстгальтеры.

Андрей, проезжая по мосту через реку Заубе, увидел, что к перилам привязаны... бюстгальтеры.

Читать

Около 5500 клиентов Sadales tīkls остались без электричества

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В связи с резкими порывами ветра зарегистрированы технические сбои в электросети, затронувшие около 5500 клиентов по всей территории страны, сообщило агентству LETA АО Sadales tīkls.

В связи с резкими порывами ветра зарегистрированы технические сбои в электросети, затронувшие около 5500 клиентов по всей территории страны, сообщило агентству LETA АО Sadales tīkls.

Читать

Из-за поломанных деревьев местами блокировано движение

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

В воскресенье, 29 июня, деревья, поломанные из-за ветра, местами блокировали дорожное движение, в двух случаях они упали на автомашины, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В воскресенье, 29 июня, деревья, поломанные из-за ветра, местами блокировали дорожное движение, в двух случаях они упали на автомашины, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Читать

Почему мошенники кому-то звонят часто, а другим — ни разу? Отвечает эксперт

Важно 18:14

Важно 0 комментариев

"Почему мне не звонила ни одна плачущая "внучка", а моей маме - уже пять?! Почему мошенники продолжают ей названивать, если она каждый раз давала понять, что с ней эти номера не пройдут?" - задала вопрос зрительница телеканала TV24 в программе Uz līnijas.

"Почему мне не звонила ни одна плачущая "внучка", а моей маме - уже пять?! Почему мошенники продолжают ей названивать, если она каждый раз давала понять, что с ней эти номера не пройдут?" - задала вопрос зрительница телеканала TV24 в программе Uz līnijas.

Читать

Каждому жителю Латвии полагается компенсация платы за OIK; как ее получить?

Важно 17:54

Важно 0 комментариев

Латвийская федерация пенсионеров в сотрудничестве с адвокатским обществом Tiesiskums.lv поможет латвийским пенсионерам вернуть платежи по компоненту обязательной закупки электроэнергии (OIK, КОЗ). Об этом в программе «Домская площадь» рассказала глава федерации Айя Барча.

Латвийская федерация пенсионеров в сотрудничестве с адвокатским обществом Tiesiskums.lv поможет латвийским пенсионерам вернуть платежи по компоненту обязательной закупки электроэнергии (OIK, КОЗ). Об этом в программе «Домская площадь» рассказала глава федерации Айя Барча.

Читать