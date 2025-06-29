Июль приходит с жарой: в четверг температура воздуха может достигнуть +30 градусов

В понедельник циклон еще будет действовать, поэтому ночью местами, а днем лишь на крайнем востоке страны пройдут кратковременные дожди. Ветер, от умеренного до умеренно сильного, будет дуть с запада и северо-запада, порывы достигнут скорости 15-18 м/с. Температура воздуха ночью - от +10 до +15 градусов, днем - максимум от +15 до +19 градусов.

Однако уже во вторник под влиянием антициклона небо на западе прояснится, на востоке его время от времени еще будут закрывать облака - там и ночью местами ожидается кратковременный дождь. Порывы северо-западного и западного ветра по-прежнему будут достигнать 15-18 м/с.

В среду облаков станет меньше, но на востоке еще будет наблюдаться небольшой дождь. Ветер утихнет. Температура воздуха ночью - как и ранее, но днем во вторник по всей стране, а в среду в прибрежных районах воздух прогреется до +17-22 градусов. В среду же по всей Латвии, кроме побережья, ожидается повышение температуры воздуха до +22-27 градусов.

Теплее всего будет в четверг - местами в центральных районах страны температура воздуха может достичь +30 градусов. В конце недели жара спадет, максимальная температура воздуха прогнозируется в пределах от +16 до +23 градусов. Днем - преимущественно солнечно, небольшие осадки ожидаются лишь на востоке.