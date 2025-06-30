Истребители НАТО трижды сопроводили российские самолеты

25 июня истребители НАТО поднялись в воздух, чтобы идентифицировать российский пассажирский самолет Ил-18, летевший в международном воздушном пространстве.

26 июня они сопроводили российский разведывательный самолет Ил-20 и тактический бомбардировщик СУ-24СМ. В тот же день также был сопровожден многоцелевой истребитель СУ-30СМ.

В двух из трех случаев российские самолеты летали без включенных транспондеров, без планов полета и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции Альянса в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.