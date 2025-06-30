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Истребители НАТО трижды сопроводили российские самолеты

© LETA 30 июня, 2025 16:59

Новости Латвии

Истребители миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии на прошлой неделе трижды поднимались в воздух для распознавания и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов, сообщило Министерство обороны в понедельник.

25 июня истребители НАТО поднялись в воздух, чтобы идентифицировать российский пассажирский самолет Ил-18, летевший в международном воздушном пространстве.

26 июня они сопроводили российский разведывательный самолет Ил-20 и тактический бомбардировщик СУ-24СМ. В тот же день также был сопровожден многоцелевой истребитель СУ-30СМ.

В двух из трех случаев российские самолеты летали без включенных транспондеров, без планов полета и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции Альянса в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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