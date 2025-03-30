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Исследование: в обществе есть интерес к медийному контенту на русском языке

© LETA 30 марта, 2025 17:38

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слава Латвии язык

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ, NEPLP).

Как показало исследование, и в 2023, и в 2024 году интерес к потреблению медийного контента на русском языке, созданного в Латвии, проявили чуть больше трети (36%) опрошенных жителей страны.

Среди нелатышей интерес к чтению и просмотру медийного контента на русском проявили почти три четверти (72%) участников опроса (в 2023 году - 66%).

Отмечен также интерес к потреблению созданного в Латвии медийного контента на английском языке: 31% жителей страны охотно бы читали и смотрели его. Чаще всего такая "латвийская продукция" интересует молодых респондентов - в целевой группе возрастом от 16 до 30 лет таких больше половины (56%).

Если просмотреть данные по регионам, то больше всего желающих потреблять латвийский медийный контент на русском языке в Латгалии (59%), Рижском районе (41%) и в Риге (39%). В других регионах этот показатель ниже: 25% в Земгале, 23% в Видземе и 19% в Курземе.

Исследование проводило SIA Latvijas Fakti с сентября по ноябрь 2024 года. Всего опрошено 1522 постоянных жителя в Латвии в возрасте от 16 лет и старше. 

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