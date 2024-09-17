Использовали газ: под Добеле попытались похитить ребенка

Подробнее об этом здесь.

***

Ранее СМИ писали, что инцидент якобы произошёл в Гардене Добельского края около 20.00.

"При попытке похищения мальчику предложили сесть в машину, а когда он отказался, использовали перечный газ, который, к счастью, не попал ребенку в глаза, а только на другие части лица, поэтому у него появился шанс убежать. Похитители ребёнка были на белом бусе. Сейчас мальчик дома со своими родителями и всё закончилось хорошо. Заявление в полицию отправлено", - написала в соцсетях жительница Добеле Линда Черпинска.

Полиция сообщила, что информацию они получили и уже расследует данный инцидент.