«Хотел скрыть шалости»: полиция проверила слухи о попытке похищения ребенка в Добеле

Поступившая в полицию информация о возможной попытке похищения ребенка в понедельник вечером в Гардене не подтвердилась.

"После тщательного выяснения обстоятельств и проверки информации установлено, что ребенок выдумал данную ситуацию вместе со своими друзьями, и таким образом хотел скрыть устроенные им шалости", - сообщает Госполиция.

Как уже сообщалось, в социальных сетях активно распространяется информация, что в минувший понедельник, под Добеле, произошла попытка похищения девятилетнего мальчика. Инцидент якобы произошел в Гардене Добельского края около 20.00.

"При попытке похищения мальчику предложили сесть в машину, а когда он отказался, использовали перечный газ, который, к счастью, не попал ребенку в глаза, а только на другие части лица, поэтому у него появился шанс убежать. Похитители ребёнка были на белом бусе. Сейчас мальчик дома со своими родителями и всё закончилось хорошо. Заявление в полицию отправлено", - написала в соцсетях жительница Добеле Линда Черпинска.