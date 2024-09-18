«Хотел скрыть шалости»: полиция проверила слухи о попытке похищения ребенка в Добеле

Policijā saņemtā informācija par iespējamu bērna laupīšanas mēģinājumu 16.septembra vakarā Dobeles novadā, Auru pagastā, Gardenē neapstiprinājās. Veicot rūpīgu informācijas pārbaudi, konstatēts, ka bērns ar draugiem situāciju izdomāja un tadējādi vēlējās slēpt sastrādātās blēņas. https://t.co/XzOfM84a15— Valsts policija (@Valsts_policija) September 17, 2024
Поступившая в полицию информация о возможной попытке похищения ребенка в понедельник вечером в Гардене не подтвердилась.
"После тщательного выяснения обстоятельств и проверки информации установлено, что ребенок выдумал данную ситуацию вместе со своими друзьями, и таким образом хотел скрыть устроенные им шалости", - сообщает Госполиция.
Как уже сообщалось, в социальных сетях активно распространяется информация, что в минувший понедельник, под Добеле, произошла попытка похищения девятилетнего мальчика. Инцидент якобы произошел в Гардене Добельского края около 20.00.
"При попытке похищения мальчику предложили сесть в машину, а когда он отказался, использовали перечный газ, который, к счастью, не попал ребенку в глаза, а только на другие части лица, поэтому у него появился шанс убежать. Похитители ребёнка были на белом бусе. Сейчас мальчик дома со своими родителями и всё закончилось хорошо. Заявление в полицию отправлено", - написала в соцсетях жительница Добеле Линда Черпинска.