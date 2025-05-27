Испарятся ли пенсионные накопления латвийцев? Готовится новинка — от государства

К сведению будущих пенсионеров

Согласно закону «О государственных пенсиях», все граждане и постоянные жители Латвии, достигшие на данный момент 65-летнего возраста и имеющие не менее 20 лет трудового стажа, имеют право на получение пенсии от государства. Однако она формируется из трех уровней. За счет первого уровня выплачиваются пенсии нынешним пожилым людям. Параллельно формируются и накопления для будущих пенсионеров.

Эти средства поступают в специальный пенсионный бюджет государства. Первый уровень формируется за счет социального налога, который уплачивает работоспособное население Латвии. В 2025 году его размер составляет 34,09% от зарплаты, при этом большую часть налогового взноса — 23,59% — оплачивает работодатель. Непосредственно из заработной платы работника удерживается только 10,5% ежемесячного оклада. На накопления будущего пенсионера направляется 14% от общей суммы налога.

Те, кто уже получает пенсию, могут быть спокойны. В Государственном агентстве социального страхования (это ведомство выплачивает пенсии), а также в Министерстве благосостояния неоднократно заявляли, что никаких сбоев в выплатах не будет, так как денег достаточно. Традиционно осенью произойдет и ежегодная индексация пенсий. При этом размер прибавки с учетом уровня инфляции в стране (даже по официальным данным) может быть выше среднего. Таким образом, в ближайшие годы особых потрясений в пенсионной системе Латвии не ожидается.

Всего в стране, согласно данным Министерства благосостояния, насчитывается 437,3 тысячи пенсионеров. Из-за того, что возраст выхода на пенсию достиг 65 лет, число новых пенсионеров ежегодно сокращается. Пока же в ближайшие годы повторное повышение пенсионного возраста не планируется. Однако ситуация может измениться, поскольку население страны стремительно стареет...

А вот с пенсионными накоплениями второго и третьего уровней возникли проблемы. Все граждане и неграждане Латвийской Республики, а также лица, имеющие вид на жительство и родившиеся после 1 июля 1971 года, обязаны производить отчисления во второй пенсионный уровень. На него направляется часть социального налога, а именно 6% от общих 34,09%. Эти средства передаются частным банкам, которые аккумулируют их в собственные пенсионные фонды.

Будущий пенсионер сам решает, в какой именно фонд направлять капитал. Однако, не являясь финансистом, он вынужден доверять профессионалам, управляющим его капиталовложениями. Далее эти средства инвестируются в том числе в акции компаний и другие доходные проекты.

Существуют разные пенсионные планы — от активных, предусматривающих вложения в более рискованные операции, но потенциально доходные, до консервативных, обеспечивающих более низкий, но стабильный долгосрочный доход. По данным экономистов, на втором пенсионном уровне накоплено около 8,7 млрд. евро.

Эти средства в основном размещены на финансовом рынке США, а не в латвийской экономике. Политика президента Дональда Трампа привела их к биржевой нестабильности. До этого был мировой кризис из-за пандемии коронавируса, затем — вторжение России на Украину. Все эти события повлияли и на финансовые инвестиции.

Отрицательная доходность

Главной целью банкиров является приумножение средств, чтобы к моменту выхода на пенсию человек смог получить пенсию в большем размере. Кроме того, существует еще и третий уровень пенсионной системы — это добровольные накопления. Иными словами, человек, находясь еще в трудоспособном возрасте, может самостоятельно делать отчисления в пенсионный фонд в дополнение к обязательным страховым взносам.

Эти средства накапливаются отдельно, и к моменту выхода на пенсию возвращаются в качестве прибавки к основным пенсионным выплатам. Их также можно получить целиком после достижения 55 лет. Это автор и сделал. И оказалось, что 700 латов, перечисленные на третий уровень его работодателем в 2002 году, к 2023-му превратились в 500 евро.

То же самое происходит и с накоплениями второго пенсионного уровня: они преимущественно демонстрируют отрицательную доходность, причем как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это означает, что деньги, которые у работающих латвийцев забирали в виде налогов, попросту испарились. А поскольку это не банковские вклады (которые, согласно закону, в сумме до 10 тысяч евро компенсируются из специального фонда), а инвестиционная игра, то потери здесь никто не возместит.

Ситуация напоминает сомнительные предложения обогатиться путем вложений средств в инвестиционные фонды, игру на валютных рынках, например Foreks, и прочие неоднозначные схемы из Интернета. В Госполиции неоднократно призывали не связываться с этими сомнительными инвесторами. Однако в случае с пенсионными накоплениями делать подобные шаги предписано законом. К тому же из накоплений второго пенсионного уровня формируется до 30% будущей пенсии.

Государство тоже озаботилось

На тенденцию снижения доходности отчислений во второй пенсионный уровень обратили внимание и в Министерстве благосостояния. Так, с 1 января текущего года вступили в силу поправки к закону «О государственных фондированных пенсиях», которые предусматривают временный перенос одного процентного пункта пенсионных взносов со второго уровня на первый — вплоть до 31 декабря 2028 года.

Иными словами, у частных банкиров отобрали некоторую сумму и перенесли ее в социальный бюджет. Для будущих пенсионеров это означает следующее: если накопления второго уровня покажут положительную доходность, размер их будущей пенсии может увеличиться, а если они уйдут в минус, то это негативно отразится на итоговом размере пенсионных выплат.

И вот теперь предлагается, чтобы люди предпенсионного возраста сами решали, что делать со своими накоплениями. При достижении 60-летнего возраста работник может выбрать: оставить средства второго пенсионного уровня в управлении частных банков или перевести их на первый уровень — под управление государства.

Однако в последнем случае человек утрачивает право завещать свои накопления по второму пенсионному уровню наследникам, если он не доживет до пенсионного возраста. Тогда деньги будут зачислены на пенсионный счет наследника к накоплению 2-го уровня. В некоторых случаях они могут быть перечислены на его расчетный счет — если наследник не проживает в Латвии или является юридическим лицом. Но здесь действует ряд ограничений.

Во-первых, в полном объеме можно будет унаследовать только тот пенсионный капитал, который был накоплен начиная с 1 января 2020 года. Сумму, накопленную по состоянию на 31 декабря 2019 года, можно будет наследовать лишь в размере 80%. Оставшиеся 20% будут перечислены в специальный пенсионный бюджет, то есть перейдут государству.

Кроме того, своим решением будущий пенсионер увеличит размер социального бюджета, из которого государство выплачивает пенсии действующим пенсионерам. Однако этот законопроект еще должен быть одобрен депутатами Сейма.

Александр ФЕДОТОВ