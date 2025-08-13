Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Исламское общество, где лицо закрывают мужчины, а женщина может иметь столько любовников, сколько захочет

13 августа, 2025

В сердце безжалостной Сахары, где солнце палит денно и нощно, уже тысячи лет кочует удивительный народ — туареги. Они исповедуют ислам, но ломают привычные стереотипы: с подросткового возраста именно мужчины, а не женщины, закрывают лица. Девственность невесты здесь не на вес золота, а грубость мужа в адрес жены — повод для штрафа. Женщина же не просто имеет право подать на развод и... просто выставить мужа за порог собственного шатра.

Европейцы, узнав об этом, поспешили назвать туарегов «матриархальным племенем». Но за этой внешней свободой скрывается история куда сложнее, чем романтические легенды колониальной эпохи.

Синие люди пустыни

Если при упоминании выражения «народ пустыни» в вашей фантазии тут же возникают люди в синих одеждах, то вы представляете североафриканских туарегов. Особенности их жизненного уклада настолько не вписываются в привычные рамки исламского общества, что многие сначала не верят, что так вообще может быть.

Места традиционного проживания туарегов. 

Сегодня в Африке живет более двух миллионов туарегов. Многие уже осели в городах, но облик кочевников невозможно спутать ни с кем. Мужчины, обернутые в длинные индиговые платки, закрывающие лицо, сами зовут себя «людьми вуали». Этот обычай старше их религии — он существовал задолго до того, как арабы принесли сюда ислам.

Они считаются очень отважными людьми, поскольку не страшатся природных катаклизмов. В их честь был даже назван внедорожник — Volkswagen Touareg.

Мужчина надевает платок, когда ему исполняется 18 лет. Первое облачение отмечают специальным ритуалом, который проводит мурабит — исламский святой. Он накидывает вуаль на голову молодого человека и зачитывает несколько стихов из Корана. Вуаль туарега символизирует мужество и почитание предков.

С этого дня и до конца жизни он почти никогда не покажет свой лик, особенно перед будущей невестой или, упаси Аллах, перед тещей.

Свадьба туарегов. Фото: Википедия.

Женщины же вуаль не носят: их лица открыты ветрам, взглядам и песням.

Свадьбы туареги проводят, как правило, в сезоны дождей. Невесте натирают волосы черным песком и заплетают их. Затем нарядная девушка и ее родственники садятся на ослов или верблюдов и едут в лагерь жениха. Брачующийся мужчина, в свою очередь, в день празднества обязательно красит стопы хной, что символизирует плодородие и уберегает от злых духов.

Женщины, которые решают всё

В середине XX века путешественники были поражены: туарегские женщины живут иначе, чем арабские соседки. Они свободно говорят на советах, владеют скотом, рабами, распоряжаются хозяйством, воспитывают детей. Они пишут стихи, поют о любви и войне, выступают на музыкальных праздниках, где юноши и девушки без стеснения флиртуют.

Здесь никто не устраивает допрос невесте о невинности, а добрачные романы не осуждаются — пока не рождаются внебрачные дети. Девушка может отказаться от нежеланного брака, а если уже вышла — подать на развод. Часто первый союз, заключенный по воле родителей, распадается, а второй уже выбирают сердцем.

Чтобы завоевать внимание прекрасной дамы, мужчина должен посылать ей стихи. Он может часами подбирать самые поэтичные слова, надеясь покорить возлюбленную.

В мире туарегов имущество движется по материнской линии. Шатер, в котором живет семья, — собственность жены. При разводе она остается в нем, а муж уходит в пески. Женщина может путешествовать, распоряжаться своим имуществом и знать, что ее защищают традиции.

Женатый мужчина хранит верность супруге. А она имеет право ходить налево. Но лишь при условии, что ее любовник будет навещать ее глубокой ночью и уходить перед рассветом. Хоть общество и не требует от женщины супружеской верности, афишировать внебрачные связи — дурной тон.

В честь развода устраивают гуляние. Празднуется то, что в полку невест прибыло. Развод не является клеймом для женщины, потому она с легкостью выйдет замуж повторно.

Муж, поднявший руку на жену, — позор для всего клана. Его могут вызвать на совет старейшин и оштрафовать.

Вероятно, главная причина, по которой представительницы прекрасного пола играют такую важную роль в обществе туарегов, в том, что они считают себя потомками великой правительницы Сахары Тин-Хинан. По местной легенде, она объединила племена и стала праматерью туарегов.

Но это не матриархат

Руководят племенем всё же мужчины. Именно они принимают ключевые решения. И, как ни парадоксально, платок на лице — символ не подчинения, а власти и высокого статуса.

Занимаются туареги преимущественно скотоводством, но чтобы зарабатывать на жизнь, этого бывает недостаточно. Они также озеленяют оазисы, сопровождают караваны, торгуют, изготавливают поделки для туристов. Женщины не выходят работать в пустыне, не пасут скот, максимум — собирают посевы, высаженные мужчинами.

Сегодня жизнь туарегов меняется. Засухи, войны, потеря скота лишили многих женщин былой независимости. Там, где мужчины начали строить дома, они уже не обязаны покидать их после развода — и женские права сталкиваются с новыми вызовами.

Мужчины-туареги стараются проследить, сколько ест жена, чтобы при необходимости поощрить ее съесть больше. Причина кроется в эстетических предпочтениях туарегов. Здесь ценят пышные формы. Полная женщина — символ богатства и успеха мужа, который способен прокормить семью досыта. На свадьбах невесту угощают молоком до отвала, а подарки льются рекой. «Быть замужем — значит иметь мужчину, который трудится как раб», — смеется одна туарегская женщина.

Туарегская женщина. Фото: Википедия. 

Но в этой шутке — правда их мира: мужчина служит женщине, а женщина — хранительница рода. Только вот бразды правления всё равно остаются в руках мужчин.

Одна из самых важных церемоний в жизни туарегов — это чаепитие. В ней много тонкостей, правил и ритуалов. Чай завершает каждый прием пищи и становится сигналом того, что пора вздремнуть.

Считается невежливым прийти в гости и отказаться хотя бы от одной чашки чая. Если вы останетесь на все три (а больше с вами и не выпьют), вас всегда будут рады видеть.

Наряду с туарегами существуют и другие народы, о которых редко рассказывают учителя географии. Ведь просто невозможно сведения обо всех и вся уместить в школьную программу. А жаль. Культуры исчезающих народов, их традиции и обычаи уж точно заслуживают тщательного изучения.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

