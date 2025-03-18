Искусственный интеллект в больницах: можно ли обойтись без медсестер?

В руководстве ряда больниц утверждают, что искусственный интеллект помогает медсестрам работать более эффективно. Таким образом, решаются проблемы "выгорания" и нехватки персонала.

Но профсоюзы медсестер утверждают, что эта малоизученная технология буквально отменяет их опыт и снижает качество обслуживания пациентов.

"Больницы ждали момента, когда у них появится что-то, что покажется им достаточно легитимным, чтобы заменить медсестер", - говорит Мишель Махон из National Nurses United. "Вся эта система направлена на автоматизацию, снижение квалификации и, в конечном счете, замену медперсонала", - добавляет Махон.

Группа Махон, входящая в крупнейший профсоюз медсестер в США, помогла организовать более 20 демонстраций по всей стране, добиваясь права голоса в вопросе использования искусственного интеллекта и защиты от дисциплинарных взысканий, если медсестры решат пренебречь советами автоматики.

Изначально компания Hippocratic AI заявляла, что ассистенты с искусственным интеллектом будут получать 9 долларов (8,2 евро) в час. Для сравнения: дипломированная медсестра получает порядка 40 долларов (36,7 евро) в час. Сейчас компания, рекламирует свои услуги, и стремится заверить клиентов в том, что ИИ был тщательно протестирован. На запрос об интервью компания не ответила.

ИИ в больнице: ложные тревоги и опасные советы

Больницы уже много лет экспериментируют с технологиями, призванными улучшить качество обслуживания пациентов и сократить расходы.

Сейчас в клиниках, например, работают с электронными медицинскими картами. ИИ анализирует их содержание, пытаясь предсказать медицинские проблемы и направить в нужное русло работу медсестер - иногда еще до того, как они сами осмотрят пациента.

Адам Харт работал в отделении неотложной помощи клиники Dignity Health в Хендерсоне, штат Невада, когда компьютерная система больницы отметила у вновь поступившего пациента сепсис - опасную для жизни реакцию на инфекцию.

Согласно протоколу больницы, медбрат должен был немедленно ввести пациенту внутривенно большую дозу лекарства. Но после дальнейшего обследования Харт обнаружил, что пациент находится на диализе. За такими больными необходимо тщательно следить, чтобы не перегружать их почки жидкостью.

Харт высказал свою озабоченность старшей медсестре, но ему сказали следовать стандартному протоколу. Только после вмешательства врача, находившегося неподалеку, пациенту начали медленно вливать жидкость внутривенно.

"Вы должны не терять способность мыслить. Именно за это вам платят как медбрату или медсестре", - сказал Харт. "Передавать наши мыслительные процессы этим устройствам безрассудно и опасно".

Харт и его коллеги говорят, что понимают цель ИИ: облегчить персоналу среднего звена наблюдение за пациентами и дать возможность немедленно реагировать на проблему. Но в реальности часто возникает шквал ложных тревог, иногда ошибочно воспринимающих элементарные телесные функции (например, опорожнение кишечника) как чрезвычайную ситуацию.

Может ли ИИ помочь в больнице?

"Даже самая совершенная технология может упустить признаки, которые обычно улавливают медсестры, например мимику и запахи", - отмечает Мишель Коллинз, декан Колледжа сестринского дела Университета Лойолы. Но и люди не идеальны.

"Было бы глупо полностью отвернуться от этого", - говорит Коллинз. "Мы должны принять все то, что может улучшить уход за пациентами, но мы также должны быть осторожны. ИИ не может заменить человека".

По одной из оценок, во время пандемии COVID-19 с работы ушли более 100 000 медсестер, что стало самым большим сокращением штата за последние 40 лет.

По мере старения населения США и выхода медсестер на пенсию, по оценкам правительства США, ежегодно до 2032 года будет появляться более 190 000 новых вакансий для медсестер.

В связи с эти администраторы больниц считают, что искусственный интеллект будет играть важную роль: ИИ не берет на себя заботу о пациентах, а помогает медсестрам и врачам собирать информацию и общаться с ними.

Пациенту позвонит медсестра-аватар

В медицинском Университете Арканзаса в Литл-Роке сотрудникам приходится делать сотни звонков каждую неделю, чтобы подготовить пациентов к операции. Медсестры подтверждают информацию о рецептах, сердечных заболеваниях и других проблемах, таких как апноэ во сне, которые должны быть тщательно изучены перед анестезией.

Проблема в том, что многие пациенты отвечают на звонки только вечером, обычно между ужином и сном своих детей.

С января больница использует ИИ-помощника от Qventus для связи с пациентами и медицинскими учреждениями, отправки и получения медицинских записей и краткого изложения их содержания для сотрудников. Qventus утверждает, что ее технологию уже используют 115 больниц. Технология призвана увеличить доходы больниц за счет сокращения времени ожидания операций, уменьшения количества отмен и снижения уровня усталости персонала.

Некоторые компании идут дальше. Израильский стартап Xoltar специализируется на человекоподобных аватарах, которые проводят видеозвонки с пациентами.

Совместно с Mayo Clinic компания работает над ИИ-ассистентом, который обучает пациентов когнитивным техникам управления хронической болью. Компания также разрабатывает аватар, который поможет курильщикам бросить курить.

Эксперты по сестринскому делу, изучающие ИИ, говорят, что такие программы могут работать для людей, которые относительно здоровы и активно заботятся о своем здоровье. Но таких в системе здравоохранения не большинство.

"Именно на тяжело больных людей приходится основная часть расходов на здравоохранение в США. И вопрос о том, подходят ли чат-боты для таких людей, мы еще должны рассмотреть", - говорит Рошель Фритц из Школы сестринского дела Калифорнийского университета в Дэвисе.