Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 25. Мая Завтра: Anslavs, Junora
Доступность

Искусственная консервация политической системы свидетельствует о ее слабости — «Неаткарига»

Neatkarīgā Rīta Avīze 25 мая, 2025 11:09

Важно 0 комментариев

Сейм в четверг во втором чтении принял поправки к Закону о выборах в Сейм, главный пункт которых - впредь в выборах Сейма смогут участвовать только те партии, в чьих рядах будет зарегистрировано как минимум 1000 членов вместо нынешних 500. Кроме того, многократно увеличен размер депозита для регистрации списка кандидатов, пишет Бен Латковскис.

Как оценивать эти изменения? Можно было бы думать, что они касаются лишь активных участников политического процесса, но политика никогда не бывает оторвана от общественной жизни в целом. Так что каждое решение, затрагивающее политическую систему, затрагивает и все общество. Хотя бы тем, что о чем-то сигнализирует.

Политическая система в Латвии вопреки уже 35 годам восстановленной независимости не стабилизировалась, и по-прежнему звучат предложения ее поменять (избирательную систему с пропорциональной на мажоритарную, ввести всенародные выборы президента и т.д.); демократические традиции не укоренились глубоко в общественном сознании (мечта о сильном лидере, который наведет порядок, по-прежнему живее всех живых), а партии как таковы - слабы, уровень доверия им низок.

На таком социальном фоне нетрудно принять поправки к Закону о выборах в Сейм, так как их легко объяснить желанием укрепить нашу политическую систему. Так произошло и в данном случае, когда даже упомянули Сатверсме, в которой-де говорится: суверенная власть в Латвии принадлежит латвийскому народу.

Вот как эти поправки обосновал их податель - депутат Андрей Целяпитерс: "Латвийский народ на выборах эту суверенную власть передает нам, депутатам, голосуя за партийные списки. А что это означает в нашем конкретном случае... Для 14-го Сейма? Означает следующее: что мы сюда избраны из 13 партий, и в этих партиях 10,5 тысяч членов. Сколько активных членов? Ну, вы сами точно лучше знаете, работая в партиях, гораздо меньше..."

Все верно. Политическая активность в Латвии низкая, и люди в партии не вступают. Это общеизвестный факт. Но какая тут связь с порогом членства на выборах в Сейм? Разве при изменении этого порога у людей усилится желание вступать в партии? Корреляцию трудно увидеть.

Раз уж есть желание улучшить политическую систему в стране и активизировать вовлечение общества в политические процессы, надо говорить совсем о другом. О безыдейности партий, о том, что они во многом стали конторами по трудоустройству. Однако, так как даже крупнейшая партия у власти не может своим членам обеспечить больше 1000 хорошо оплачиваемых мест в т.н. госуправлении (чтобы не использовать заезженное "у кормушки"), то и партия не может привлечь намного больше членов.

Ну скажите, пожалуйста, зачем вступать в "Единство", если нет желания использовать этот админресурс в чисто корыстных интересах? Какие идеалы, какие цели развития страны (сейчас, а не 15 лет назад) воплощает эта группа людей? Я понимаю - у Нацобъединения, у "Прогрессивных", даже у "Стабильности!" есть какие-то сверхцели, а у т.н. центристских партий какие цели, кроме как быть у власти и вращаться в тех кругах?

Я не говорю, что эти люди у власти вращаются лишь ради корыстных интересов. Нет, они работают, стараются и справляются со своими обязанностями - кто лучше, кто хуже. Вот только зачем человеку, имеющему свою профессию, не связанную с административным управлением, имеющему работу, но не планирующему работать в "госуправлении", вступать в какую-то из этих т.н. центристских, деидеологизированных партий?

Но вернемся к основному вопросу: улучшит ли политическую систему в Латвии, политическую среду увеличение числа членов партии для участия в выборах Сейма? Я уже упоминал, что эти поправки никоим образом не вяжутся с более широким привлечением людей в партии. Скорее, наоборот, поскольку неоспоримо: любые ограничения доступа к вершине политической власти (в Латвии - в Сейм) уменьшают конкуренцию. Эти ограничения благоприятны для уже существующих партий, где достаточно много членов, зато затрудняют выход на сцену новых политических сил и приход новых людей в политику.

Другими словами, главный смысл этих поправок - законсервировать нынешнюю политическую конструкцию. Это еще не означает забетонировать, как получилось с законом о невозможности референдумов. Это не означает, что новые политические силы не могут появиться. Но их появление затрудняется.

Можно привести и обратный аргумент: такие препятствия устранят или по крайней мере затруднят создание всяческих несерьезных лоховских партий. Впредь на большую политическую сцену смогут выходить лишь такие партии, которые будут по-настоящему востребованы в обществе и смогут привлечь хотя бы тысячу членов. Так должно было бы быть теоретически.

На практике все совсем просто: Сейм готовится принять поправки к закону, нацеленные на максимально неизменное сохранение существующей политической системы. Чтобы и в последующие десятилетия политическая борьба велась между "Единством", СЗК, Нацобъединением, "Прогрессивными" и другими уже существующими партиями.

Впрочем, ради истины следует отметить, что для основания новой партии и впредь хватит 200 членов, так как тысячный порог относится только к выборам, а новые поправки вообще вступят в силу лишь с 2030 года.

А что нам-то с этого? Тем, кто не претендует на место в Сейме? Эти поправки сигнализируют о серьезных проблемах в латвийской политической среде. Они свидетельствуют о неуверенности участников политического процесса в завтрашнем дне. О том, что и без того слабая труппа латвийского политтеатра морально устаревает, становится менее конкурентоспособной и пытается предотвратить приток новой "крови" в свой узкий и ограниченный коллектив.

Повысят ли эти поправки авторитет латвийской политической системы в обществе? Точно нет, ибо те, кто боится конкуренции и делает все, чтобы затруднить появление новых сил на арене борьбы, не вызывают уважение, какие бы доводы они не приводили обществу, пытаясь доказать, что хотят лишь хорошего и стараются предотвратить повторное появление всяческих кайминьшей/гобземсов.

Чтобы такие персонажи не появлялись на сцене, самим надо быть сильными, а не искусственно создавать себе условия поблагоприятнее. Такой способ борьбы - создание для себя тепличных условий - свидетельствует лишь о слабости. Слабости всей политической системы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:15 25.05.2025
«Лучший соус для меня — сальса. С ним я готова съесть всё, что угодно!»
Sfera.lv 2 часа назад
Rail Baltica становится все менее экономическим и все более военным проектом?
Sfera.lv 3 часа назад
Ryanair опровергает заявления о более дешевых стоячих местах
Sfera.lv 3 часа назад
Опрос: каждый третий житель Латвии не имеет финансовой подушки безопасности
Sfera.lv 4 часа назад
Омбудсмен Янсон о слухах про пьянство: «Не было ситуаций, когда у меня дрожали руки»
Bitnews.lv 2 дня назад
Взвешивают прямо на улицах. Турция запускает масштабную кампанию против ожирения
Bitnews.lv 2 дня назад
Минюст рассматривает строительство новой тюрьмы для женщин
Bitnews.lv 2 дня назад
Дождь иссякнет к полудню
Bitnews.lv 2 дня назад

Депутат Сейма Таварс привел веский аргумент, зачем в Латвии надо знать русский

Важно 13:28

Важно 0 комментариев

В беседе о статусе русского языка в школах на телеканале TV24 в эфире программы Ziņu TOP депутат Сейма и председатель фракции Объединенного списка Эдгар Таварс заявил о необходимости оценить возможности педагогов и их наличие, а также подчеркнул, что знание русского языка в обществе может быть важно в том числе и по соображениям безопасности.

В беседе о статусе русского языка в школах на телеканале TV24 в эфире программы Ziņu TOP депутат Сейма и председатель фракции Объединенного списка Эдгар Таварс заявил о необходимости оценить возможности педагогов и их наличие, а также подчеркнул, что знание русского языка в обществе может быть важно в том числе и по соображениям безопасности.

Читать
Загрузка

Крестьянский Сейм: из-за погоды в Латвии сгнила часть посеянных бобов и гороха; быть ли неурожаю?

Важно 13:14

Важно 0 комментариев

Об этом сообщил агентству LETA председатель правления общества Zemnieku saeima Юрис Лаздиньш.

Об этом сообщил агентству LETA председатель правления общества Zemnieku saeima Юрис Лаздиньш.

Читать

Вышла в свет книга Станислава Рубинчика о Риге и ее истории; издание переработано и обновлено

Важно 13:02

Важно 0 комментариев

Издательство Zvaigzne ABC выпустило на латышском языке переработанную и обновленную книгу Станислава Рубинчика "Сказки о Старой Риге и другие истории воробья Ричи" - под таким названием она известна старшему поколению. В переводе книга называется Pasakas par Rīgu jeb ko pastāstīja zvirbulis Čiris. Книгу иллюстрировала Яна Рубинчик.

Издательство Zvaigzne ABC выпустило на латышском языке переработанную и обновленную книгу Станислава Рубинчика "Сказки о Старой Риге и другие истории воробья Ричи" - под таким названием она известна старшему поколению. В переводе книга называется Pasakas par Rīgu jeb ko pastāstīja zvirbulis Čiris. Книгу иллюстрировала Яна Рубинчик.

Читать

В продаже в Латвии, возможно, появятся новые препараты для лечения сахарного диабета II типа

Важно 12:43

Важно 0 комментариев

Вскоре в Латвии может начаться распространение новых препаратов базального инсулина для пациентов с сахарным диабетом II типа, которые нужно принимать всего один раз в неделю. Об этом сообщает Государственное агентство лекарств (ГАЛ,  ZVA).

Вскоре в Латвии может начаться распространение новых препаратов базального инсулина для пациентов с сахарным диабетом II типа, которые нужно принимать всего один раз в неделю. Об этом сообщает Государственное агентство лекарств (ГАЛ,  ZVA).

Читать

Две напряженные недели укрепили позиции России, но мир в Украине ближе не стал

Важно 12:27

Важно 0 комментариев

Стив Розенберг, редактор Би-би-си по России: 

Стив Розенберг, редактор Би-би-си по России: 

Читать

Семейная пара российских шпионов получила гражданство и вид на жительство в Португалии

Важно 12:18

Важно 0 комментариев

С виду обычная пара переселенцев из Бразилии, обосновавшихся в Португалии, оказалась дуэтом российских шпионов.

С виду обычная пара переселенцев из Бразилии, обосновавшихся в Португалии, оказалась дуэтом российских шпионов.

Читать

Минобороны Финляндии: ВС РФ сопровождают «теневые танкеры»

Важно 12:11

Важно 0 комментариев

В Финском заливе Россия обеспечивает военное сопровождение судам своего "теневого флота", указал Антти Хяккянен. Однако для Финляндии опасности нет, добавил он.

В Финском заливе Россия обеспечивает военное сопровождение судам своего "теневого флота", указал Антти Хяккянен. Однако для Финляндии опасности нет, добавил он.

Читать