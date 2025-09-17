Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 17. Сентября Завтра: Vaira, Vairis, Vera
Доступность

Иск на 1,5 миллиарда: на Аллу Пугачеву подали в суд после интервью

Редакция PRESS 17 сентября, 2025 16:34

Важно 0 комментариев

Российский адвокат требует от певицы огромную сумму через суд после ее интервью, в котором Пугачева открыто выступила против России, пишет nra.lv  со ссылкой на dialog.ua.

Рекордную сумму в 1,5 миллиарда рублей потребовали с певицы Аллы Пугачёвой. Иск подал российский адвокат Александр Трещёв, направив заявление сразу в два московских суда.

Адвокат утверждает, что певица в одном из своих интервью положительно отзывалась о Джохаре Дудаеве, что, по его мнению, оскорбило ветеранов войны и бросило тень на российские власти.

Пугачёва дала интервью журналистке Катерине Гордеевой, в котором упомянула первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, погибшего в результате российского авиаудара в 1996 году.

Певица назвала его умным и порядочным человеком, отдельно отметив заслуги его супруги.

Она также упомянула о своём разочаровании во Владимире Путине, поддержке Украины и эмиграции из РФ — именно эти слова вызвали недовольство адвоката Трещёва.

Он заявил, что воспринял заявление Пугачевой как личное, посчитав, что она оскорбила ветеранов, а также посмела критиковать президента и российскую армию.

Адвокат утверждает, что подал иск о защите чести и достоинства, и требует от певицы выплатить 1,5 млрд рублей, обещая оставить себе символический 1 рубль, а остальное якобы направит на поддержку ветеранов.

Однако в юридических кругах скептически относятся к перспективам этого дела – другой адвокат, Сергей Жорин, назвал претензии Трещёва «фантастическими», отметив, что действующее законодательство предусматривает компенсацию морального вреда только после доказательства личных страданий.

По его словам, защитить «чувства» других людей без их согласия невозможно, поэтому иск, скорее всего, будет оставлен без рассмотрения. Он добавил, что эта история больше похожа на громкую попытку пиара, чем на реальную юридическую перспективу.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:10 17.09.2025
Ночные автобусы в Риге будут курсировать до конца октября
Bitnews.lv 4 минуты назад
В Латвии один за другим начали закрываться магазины
Bitnews.lv 46 минут назад
Балтийские столицы просят Google обновить карты велодорожек
Bitnews.lv 1 час назад
В Латвии ежегодно около сотни подростков становятся матерями
Bitnews.lv 1 час назад
Латвийцы не хотят водить автобусы за 1300 евро
Bitnews.lv 2 часа назад
Эстония: аукцион брошенных авто
Sfera.lv 4 часа назад
ЕС: погостили, и будет
Sfera.lv 5 часов назад
Испания: рекордно жаркое лето
Sfera.lv 6 часов назад

«Золотой» фигурист Латвии признался в финансовых трудностях

Важно 18:57

Важно 0 комментариев

Латвийский фигурист Денис Васильев попал в финансовые затруднения. Для лучшей подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо он приступил к сбору пожертвований. Спортсмен указал на проблемы в Латвийской ассоциации конькобежцев (LSA), сообщает rus.tvnet.lv.

Латвийский фигурист Денис Васильев попал в финансовые затруднения. Для лучшей подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо он приступил к сбору пожертвований. Спортсмен указал на проблемы в Латвийской ассоциации конькобежцев (LSA), сообщает rus.tvnet.lv.

Читать
Загрузка

С вас 160 евро: мошенники стали копировать адрес CSDD?

ЧП и криминал 18:45

ЧП и криминал 0 комментариев

Мошенники продолжают совершенствовать свои навыки. В этот раз они перешли на мейлы и сообщения от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Мошенники продолжают совершенствовать свои навыки. В этот раз они перешли на мейлы и сообщения от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Читать

Российского режиссера Юрия Бутусова не разрешили похоронить на родине

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

В августе стало известно о гибели режиссера Юрия Бутусова. Театральный деятель  утонул 9 августа в Болгарии. И вот теперь появилась новость о похоронах 63-летнего Юрия Николаевича. СМИ сообщают, что церемония пройдет 21 сентября в Москве, на Кунцевском кладбище. А ведь ранее родные погибшего планировали захоронить урну с его прахом в Петербурге, как он и хотел. Родился он в Гатчине, но в Северной столице прожил много лет, пишет Стархит.

В августе стало известно о гибели режиссера Юрия Бутусова. Театральный деятель  утонул 9 августа в Болгарии. И вот теперь появилась новость о похоронах 63-летнего Юрия Николаевича. СМИ сообщают, что церемония пройдет 21 сентября в Москве, на Кунцевском кладбище. А ведь ранее родные погибшего планировали захоронить урну с его прахом в Петербурге, как он и хотел. Родился он в Гатчине, но в Северной столице прожил много лет, пишет Стархит.

Читать

Гражданин Латвии задержан по подозрению в шпионаже на военных объектах в интересах России

Новости Латвии 18:28

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала некоего гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о латвийских военных объектах и передаче этой информации российской разведке.

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала некоего гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о латвийских военных объектах и передаче этой информации российской разведке.

Читать

Помогите, «Медуза» в беде: на грани закрытия оказалось крупнейшее российское оппозиционное издание

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Настоящий крик о помощи опубликовала "Медуза" на своем портале: "Помогите, "Медуза" в беде!".

Настоящий крик о помощи опубликовала "Медуза" на своем портале: "Помогите, "Медуза" в беде!".

Читать

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Выбор редакции 18:15

Выбор редакции 0 комментариев

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Читать

В ЕС согласован план отказа от временной защиты украинцев

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

Читать