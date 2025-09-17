Иск на 1,5 миллиарда: на Аллу Пугачеву подали в суд после интервью

Рекордную сумму в 1,5 миллиарда рублей потребовали с певицы Аллы Пугачёвой. Иск подал российский адвокат Александр Трещёв, направив заявление сразу в два московских суда.

Адвокат утверждает, что певица в одном из своих интервью положительно отзывалась о Джохаре Дудаеве, что, по его мнению, оскорбило ветеранов войны и бросило тень на российские власти.

Пугачёва дала интервью журналистке Катерине Гордеевой, в котором упомянула первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, погибшего в результате российского авиаудара в 1996 году.

Певица назвала его умным и порядочным человеком, отдельно отметив заслуги его супруги.

Она также упомянула о своём разочаровании во Владимире Путине, поддержке Украины и эмиграции из РФ — именно эти слова вызвали недовольство адвоката Трещёва.

Он заявил, что воспринял заявление Пугачевой как личное, посчитав, что она оскорбила ветеранов, а также посмела критиковать президента и российскую армию.

Адвокат утверждает, что подал иск о защите чести и достоинства, и требует от певицы выплатить 1,5 млрд рублей, обещая оставить себе символический 1 рубль, а остальное якобы направит на поддержку ветеранов.

Однако в юридических кругах скептически относятся к перспективам этого дела – другой адвокат, Сергей Жорин, назвал претензии Трещёва «фантастическими», отметив, что действующее законодательство предусматривает компенсацию морального вреда только после доказательства личных страданий.

По его словам, защитить «чувства» других людей без их согласия невозможно, поэтому иск, скорее всего, будет оставлен без рассмотрения. Он добавил, что эта история больше похожа на громкую попытку пиара, чем на реальную юридическую перспективу.