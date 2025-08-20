Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Исход войны никогда не бывает справедливым для всех»: Pietiek

Редакция PRESS 20 августа, 2025 09:02

"Исход войны никогда не бывает справедливым для всех вовлеченных сторон. Оценивать её с этой точки зрения бессмысленно. Побеждает сильнейший, но и он сам часто несет тяжелые потери, - пишет Гунтар Витолс на портале Pietiek.com.

Реальные войны часто сравнивают с экономическими: недружественные поглощения компаний, демпинг с целью уничтожения конкурентов и тому подобное. Иногда атака срабатывает, иногда агрессор получает по зубам и вынужден отступить. Война — экономическая или физическая — это проявление человеческой природы, а человек — реализует различные формы взаимодействия.

В Стэнфордском университете есть профессор Джеймс Фирон, который много анализировал это явление. Известен он своей «Теорией торговли войной» (Bargaining Theory of War). Государства не знают, на что способен противник, пока не начнется война. Война — это дорогостоящий способ выяснить «правду», после чего по результатам устанавливается новый баланс.

Стремление людей максимально выжать из другого выгоду, используя его слабые места, часто затмевает представления о "честной сделке". Обмануть, продать старое корыто как «авто только что из Германии» попытается почти любой лох, который потом сам же в соцсетях будет кричать по аналогичному поводу «нечестно»! Проигравшие всегда кричат «нечестно», чего еще ожидать?

То же самое происходит и в этой войне между Украиной и Россией. Путин посмотрел, попробовал, решил, что может захватить Крым и Донбасс, — западный мир молчал. Почему бы не захватить больше? Он был уверен, что «будет в Киеве через три дня». Но не получилось, отступил. Обошлось это дорого и ему, и украинцам - война не бывает дешевой ни в финансовом, ни в человеческом плане. И никакой честности здесь не будет.

Все закончится каким-то новым балансом сил — ни одна война не вечна. А экономика, глобальные природные ресурсы, их перераспределение — это всегда часть уравнения. Поэтому недавно Трамп и Зеленский спорили о соглашении по ресурсам в Украине – мы вам помогаем, но вы даете нам в обмен право на добычу полезных ископаемых. То же самое с Путиным и Трампом – они будут делить с США Арктику, договариваться о соглашениях в связи с российской Менделеевой таблицей. Это неизменно будет происходить в фоновом режиме".

 

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

