«Исход войны никогда не бывает справедливым для всех»: Pietiek

Реальные войны часто сравнивают с экономическими: недружественные поглощения компаний, демпинг с целью уничтожения конкурентов и тому подобное. Иногда атака срабатывает, иногда агрессор получает по зубам и вынужден отступить. Война — экономическая или физическая — это проявление человеческой природы, а человек — реализует различные формы взаимодействия.

В Стэнфордском университете есть профессор Джеймс Фирон, который много анализировал это явление. Известен он своей «Теорией торговли войной» (Bargaining Theory of War). Государства не знают, на что способен противник, пока не начнется война. Война — это дорогостоящий способ выяснить «правду», после чего по результатам устанавливается новый баланс.

Стремление людей максимально выжать из другого выгоду, используя его слабые места, часто затмевает представления о "честной сделке". Обмануть, продать старое корыто как «авто только что из Германии» попытается почти любой лох, который потом сам же в соцсетях будет кричать по аналогичному поводу «нечестно»! Проигравшие всегда кричат «нечестно», чего еще ожидать?

То же самое происходит и в этой войне между Украиной и Россией. Путин посмотрел, попробовал, решил, что может захватить Крым и Донбасс, — западный мир молчал. Почему бы не захватить больше? Он был уверен, что «будет в Киеве через три дня». Но не получилось, отступил. Обошлось это дорого и ему, и украинцам - война не бывает дешевой ни в финансовом, ни в человеческом плане. И никакой честности здесь не будет.

Все закончится каким-то новым балансом сил — ни одна война не вечна. А экономика, глобальные природные ресурсы, их перераспределение — это всегда часть уравнения. Поэтому недавно Трамп и Зеленский спорили о соглашении по ресурсам в Украине – мы вам помогаем, но вы даете нам в обмен право на добычу полезных ископаемых. То же самое с Путиным и Трампом – они будут делить с США Арктику, договариваться о соглашениях в связи с российской Менделеевой таблицей. Это неизменно будет происходить в фоновом режиме".