Правительство планирует создать комиссию служебной проверки для оценки закупки поставок железнодорожных стрелок и компенсационных швов для строительства Rail Baltica. Речь идёт о процедуре, организованной балтийским совместным предприятием «RB Rail», сообщает агентство LETA.

Инициативу провести проверку выдвинула премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Комиссия должна будет оценить, соответствовала ли процедура закупки требованиям законодательства, а также выяснить, не было ли допущено нарушений при использовании бюджетных средств и какую ответственность могут нести вовлечённые должностные лица.

«Комиссия проведёт всестороннюю оценку процедуры закупки и возможных нарушений при использовании бюджетных средств».

Председателем комиссии планируется назначить руководителя Бюро по надзору за закупками Артиса Лапиньша. В её состав также предполагается включить представителей Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства юстиции, Государственной канцелярии и Министерства сообщения. Функции секретариата будет выполнять Бюро по надзору за закупками.

Поводом для проверки стала информация передачи TV3 «Nekā personīga» о том, что в закупке железнодорожных стрелок был исключён участник, предложивший цену на 267 миллионов евро ниже конкурентов.

По данным «RB Rail», стоимость первой очереди проекта Rail Baltica в странах Балтии может составить около 14,3 млрд евро. Из этой суммы примерно 5,5 млрд евро приходится на Латвию.

При этом общий объём инвестиций в проект, согласно анализу затрат и выгод, может достигнуть 23,8 млрд евро. Для сравнения: в предыдущей оценке 2017 года стоимость проекта составляла около 5,8 млрд евро.