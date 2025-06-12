Исчезли золотая цепь и кольцо: у пациентов больницы Страдыня загадочным образом пропадают ценные вещи

Свекровь Лилиты была доставлена в Университетскую клиническую больницу имени Паула Страдыня на скорой помощи из дома престарелых. К сожалению, через три дня женщина скончалась. Родственники пришли за её личными вещами, однако в списке значились лишь предметы одежды.

«Обручального кольца свекрови нет ни в одном документе. Получается, как будто она приехала в больницу без кольца. Это был не первый случай, когда свекровь попадала в больницу на скорой, но это был первый раз, когда она оказалась там без сознания», — говорит Лилита, озадаченная исчезновением кольца.

«Представители больницы ответили, что проверили видеозаписи и опросили сотрудников отделения», — Лилита комментирует ответ администрации больницы имени Паула Страдиня.

После того, как передача Bez Tabu заинтересовалась ситуацией с пропавшим кольцом, администрация больницы повторно изучила видеозаписи и пришла к выводу, что на момент поступления пациентки кольца на пальце не было.

Лилита и родственники покойной не верят, что кольцо мог взять кто-либо из сотрудников дома престарелых или скорой помощи. Поделившись своим опытом со знакомой, она узнала, что та видела похожую историю в интернете. Тогда Лилита связалась с семьёй, у которой недавно в той же больнице умер родственник. И у него тоже исчезла ценная вещь: тяжёлая золотая цепь была изготовлена на заказ, и семья хотела сохранить её на память. В описании ценностей, сопровождавших пациента, указано, что у него было два кольца, но про цепочку не упоминается ни слова.

«Когда мы начали искать ценности, нам отдали только кольца, цепочки не было. В больнице сказали, что всё будет в порядке, всё найдётся. Не стоит писать заявление в полицию. Я много раз ездила в больницу разговаривать с персоналом, но никакого продвижения не было», — рассказывает Надежда, разочарованная в персонале больницы.

Надежде удалось связаться с водителем скорой помощи, который вёз её отца в больницу. Он подтвердил, что цепочка была у пациента на шее. Семья уверена, что в больнице действует вор, поэтому они обратились в полицию с заявлением.

«С момента пропажи цепочки прошло три недели, а может и больше. В конце концов, цепочка нашлась, но так и не объяснили, как она пропала и где была. Цепочку нашли только после того, как мы написали заявление в полицию. Как можно воровать у людей, которые в беспомощном состоянии попадают в больницу?» — говорит Надежда.

Главная медсестра больницы Страдиня Ева Цела отметила, что лично участвовала в разрешении ситуации, были пересмотрены записи с камер видеонаблюдения, в результате чего удалось выяснить, на каком этапе цепочка была снята с пациента.

«Пациент был в критическом состоянии, его сразу повезли на обследование — компьютерную томографию, во время которой необходимо снимать все ценности. В данном случае обследование касалось головы, поэтому цепочку сняли. Кольца остались у пациента. После обследования его повезли дальше, а цепочка осталась в этом кабинете. По инструкции, все предметы необходимо сдавать на склад как неизвестные, где они регистрируются. Сотрудники так и поступили», — объяснила Цела.

После произошедшего больница установила камеру видеонаблюдения и в кабинете обследований. В прошлом году было получено шесть заявлений о пропаже ценностей, в этом году — уже три.